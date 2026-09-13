75 minutos que nadie notó: los alarmantes números de Diomandé ponen el fichaje más caro en el punto de mira de las críticas

Un informe periodístico español señaló este domingo que el marfileño Yan Diomande, jugador del Real Madrid, ofreció una actuación floja en su primera aparición como titular con la camiseta del conjunto blanco.

El diario "Mundo Deportivo" afirmó: "El jugador nacido en Costa de Marfil fue titular por primera vez con el Real Madrid, y pasó desapercibido en su partido ante el Rayo Vallecano".

Diomande fue titular por primera vez con el Real Madrid en el partido ante el Rayo Vallecano (4-1). El jugador más caro en la historia del Real Madrid no acaparó apenas atención durante el encuentro, ni mostró indicios reseñables que justifiquen la elevada inversión del club (140 millones de euros) para hacerse con sus servicios.

Diomande disputó 75 minutos ante el Rayo Vallecano, y fue el segundo jugador que más centros envió, con tres, mientras que Arda Güler, que jugó 23 minutos, intentó enviar cinco centros.

Diomande tocó el balón 46 veces durante el partido, solo realizó un remate a portería, que se fue fuera, y generó dos ocasiones de gol.

Durante los 75 minutos que estuvo sobre el terreno de juego, intentó el regate en cuatro ocasiones, y tuvo éxito en tres de ellas. Estas estadísticas reflejan el impacto limitado de Diomande en el desarrollo del juego.

Mourinho reconoció tras el partido: "Diomande irá mejorando de forma progresiva. Tiene poca experiencia en el fútbol europeo de alto nivel. Jugó con el Leipzig esta temporada, y no jugó mucho fuera de ahí. Tiene mucho que aprender tácticamente".

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