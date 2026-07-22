Según el periodista Ben Jacobs, Chelsea ofreció unos 75 millones de euros por el centrocampista, pero Bournemouth rechazó la propuesta de inmediato.

Xabi Alonso, nuevo técnico del Chelsea, ve a Scott como pieza clave para la reconstrucción. Pero el Bournemouth no quiere vender al mediocampista de 22 años este verano y ya habría rechazado ofertas de Arsenal, Manchester City y Manchester United.

El club quiere renovarle —su contrato vence en 2028— y mantiene conversaciones desde marzo, pero el jugador no desea comprometerse más allá de esa fecha con el sexto clasificado de la última Premier. Ni siquiera una cláusula de rescisión para 2027 lo convencería.

¿Fichará Chelsea otro mediocentro pese a la continuidad de Enzo Fernández?

Si el inglés rechazara la prórroga, el Bournemouth lo retendría al menos un año más, con la posibilidad de una venta millonaria en 2027.





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Mientras, el Chelsea busca otros centrocampistas. La posible salida de Enzo Fernández daría un nuevo impulso al equipo. Los Blues podrían vender al internacional argentino si llega una oferta de al menos 140 millones de euros, pero, aun con Fernández en la plantilla, la llegada de otro mediocentro sigue siendo probable.

En ese escenario, Scott podría volver a entrar en la órbita del Chelsea, ya que sus constantes buenas actuaciones con el Bournemouth han llamado la atención de los grandes clubes ingleses. La temporada pasada fue titular en 37 de los 38 partidos de liga, marcando tres goles y dando una asistencia.