Carlos Espí encarna el verdadero significado de la expresión «levantarse por sus propios medios». José Mourinho buscaba un delantero decisivo, hábil para irrumpir en el área y con un olfato goleador innato que lo hace estar siempre en el lugar y el momento adecuados, y parece que encontró lo que buscaba en el exdelantero del Levante.

Bastaron tres participaciones para que Espí demostrara su valía, entre ellas dos goles que representan apenas el preludio de lo que puede ofrecer con el Real Madrid en el próximo periodo.

Parece que esta posición fue diseñada especialmente para Espí. El Real Madrid careció, durante mucho tiempo, de un delantero con sus características; un jugador capaz de decidir los partidos con balones aéreos, aprovechar las ocasiones a ras de suelo con eficacia y moverse dentro del área con inteligencia.

Y desde la salida de Joselu en 2024, este tipo de delantero desapareció del vestuario del Real Madrid, antes de que Mourinho encontrara en Espí una versión de su antiguo delantero Emmanuel Adebayor, o lo que podría describirse como un «manolito» dentro del área, el ariete que necesitaba su estilo de juego.

Espí afronta todas estas expectativas con calma y confianza, y sigue trabajando con una seriedad y una madurez notables. Además de la gran confianza que le brinda el técnico portugués, el exdelantero del Valencia muestra una entereza que justifica, hasta ahora, los 25 millones de euros que el Real Madrid pagó para ficharlo.

Espí llegó al equipo para ser el suplente de Kylian Mbappé, pero si continúa a este ritmo, su papel podría transformarse de mero suplente a auténtico competidor por los minutos de juego, no solo a costa de Endrick, sino también con su capacidad de marcar un gran número de goles.

Dos goles que revelan su arma más peligrosa

Sus dos goles hasta ahora son una clara prueba de sus cualidades como delantero nato. Abrió el marcador ante el Ferencváros en Budapest, anotando su primer gol con la camiseta del Real Madrid tras un pase decisivo de Valverde.

Luego volvió a marcar ante el Schalke, después de rematar un centro de Carreras en el segundo palo y colocar el balón con un preciso cabezazo dentro de la portería, según informó el diario "Marca" español.

La estatura de Espí, de 1,94 metros, es una de sus armas más destacadas, especialmente en los balones aéreos. Se trata de una ventaja de la que el Real Madrid careció en los últimos años, y que le otorga una capacidad adicional para lidiar con los centros y los balones a balón parado, convirtiéndose en una amenaza constante dentro del área.

Detrás de este rápido ascenso hay una historia no menos apasionante. Hace apenas unas semanas, Espí vivió 72 horas de locura, después de pasar de estar preparado para partir a la Premier League a vestir la camiseta del Real Madrid y convertirse en el último descubrimiento de Mourinho.

Tras su primer partido, el jugador recordó las instrucciones que le dio el técnico portugués nada más pisar el terreno de juego, diciendo: «Sé tú mismo, quédate en el área, porque el partido era difícil, y da lo mejor de ti».

Y pareció que Espí asimiló el mensaje rápidamente. Sus goles, que llegan a menudo al primer toque, revelan un talento innato de un delantero que sabe bien cómo moverse dentro del área, algo que alegró a Mourinho con su segunda opción ofensiva, que parece ya lista para la nueva temporada.

En su primera aparición, Espí dejó claro que no había llegado al Real Madrid para conformarse con un papel secundario, y dijo: «Es un sueño. Estoy aquí para ayudar a mis compañeros, dar lo mejor de mí y aprovechar cada oportunidad que me dé el entrenador».

Y unas semanas después, las palabras del joven delantero parecen haberse convertido en una profecía. Tuvo las oportunidades y no las desperdició, y lo más importante es que empezó a demostrar que el Real Madrid quizá encontró por fin al delantero que le faltaba dentro del área.