El Barcelona continúa sus intentos por fichar a Julián Álvarez, delantero del Atlético de Madrid, después de haber fijado un plazo que no supera los dos o tres días para cerrar la operación, en medio del empeño del club catalán por hacerse con el atacante argentino, considerado su primer objetivo para reforzar la línea ofensiva.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el Barcelona tiene la intención de realizar todos sus esfuerzos para cerrar el fichaje de Julián Álvarez, después de haber estado cerca de fichar a Rodri y João Cancelo, ya que solo queda el anuncio oficial de ambas operaciones.

El club catalán considera que Álvarez es la mejor opción para compensar la salida de Robert Lewandowski y Ferran Torres.

El delantero argentino sería el último toque para una plantilla con la que el Barcelona espera volver a competir por el título de la Liga de Campeones de Europa, el objetivo más deseado por la afición del club tras 11 años sin conquistarlo.

Y pese al rechazo público por parte del Atlético de Madrid, tanto de su presidente Enrique Cerezo como de su consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín, el Barcelona intentará de nuevo fichar a Julián Álvarez, a quien Diego Simeone dejó fuera el martes de la convocatoria del equipo para enfrentarse al Málaga el miércoles en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

No obstante, Simeone coincidió con la opinión de Gil Marín, pero concedió a la afición del Atlético de Madrid la libertad de expresar la postura que considere adecuada hacia Álvarez.

El Barcelona aguarda durante las próximas horas y días la resolución del futuro de Álvarez, que sigue soñando con vestir la camiseta del club catalán, y podría dar un nuevo paso para hacer realidad ese sueño.

La directiva del Barcelona fijó los próximos dos o tres días como fecha límite para resolver el asunto de Álvarez, y en caso de no alcanzar un acuerdo durante ese periodo, la dirección deportiva activará una de las alternativas que tiene sobre la mesa.

Álvarez expresó con claridad su deseo de vestir la camiseta del Barcelona cuando dijo durante el Mundial: "No puedo esconderme, lo mejor es marcharse, quiero cumplir mi sueño".