70 millones de euros sobre la mesa: el Chelsea, a punto de deshacerse de su delantero

Uno de los delanteros del Chelsea está cerca de cambiar de destino antes de que baje el telón del mercado de fichajes veraniego, en una operación que podría llevarlo a un rival directo en la Premier League.

El Aston Villa vive una carrera contrarreloj para reforzar sus filas, y el delantero del Chelsea Nicolas Jackson encabeza la lista de sus prioridades.

Se espera que los últimos días del mercado de fichajes veraniego estén cargados de acontecimientos, pero la situación parece más complicada para algunos clubes, encabezados por el Aston Villa.

La cosa no se limitó a la marcha de un buen número de jugadores del equipo, sino que muchos de esos traspasos se produjeron durante las últimas semanas, lo que dejó al club con muy poco tiempo para compensar las salidas.

La abultada derrota ante el Brighton por un contundente 4-0 en la jornada inaugural de la Premier League aumentó la presión sobre la dirección del Aston Villa y confirmó la necesidad de reforzar rápidamente al equipo.

El Chelsea, cerca de vender a Jackson

Según el sitio CaughtOffside, la prioridad actual del Aston Villa es fichar a un delantero para compensar a Ollie Watkins, que presiona para marcharse a la liga saudí.

El club había presentado una oferta para hacerse con Jean-Philippe Mateta, delantero del Crystal Palace, pero fue rechazada; sin embargo, el jugador francés parece una opción alternativa para el Aston Villa y no su objetivo principal.

Santi Aouna, periodista de Foot Mercato, informó esta tarde de que el equipo del entrenador Unai Emery presentó una oferta valorada en 70 millones de euros para fichar a Nicolas Jackson, del Chelsea, quien está «a punto» de aceptar la oferta.

Aouna señaló que ambas partes todavía tienen que alcanzar un acuerdo sobre el contrato del jugador y sus condiciones personales, pero el Aston Villa dispone actualmente de suficiente margen salarial para cerrar la operación.









Se espera que Jackson esté ilusionado por volver a trabajar con Unai Emery, quien le dio su primera oportunidad con el primer equipo durante su etapa en el Villarreal.

La operación parece lógica para todas las partes, y se espera que las negociaciones avancen con rapidez durante el próximo periodo, en beneficio del Chelsea, del Aston Villa y del propio jugador.

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