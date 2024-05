7 nuevas criptomonedas que más van a subir en 2024

Conoce todo sobre las 7 criptomonedas que más subirán su valor este año.

Las nuevas criptomonedas han inyectado un nuevo nivel de emoción e imprevisibilidad al mercado.

El mundo de las nuevas criptomonedas es un reino vibrante e impredecible donde convergen el humor, la comunidad y la innovación.

Si estás buscando las mejores nuevas criptomonedas del año, ¡estás en el lugar adecuado!

Top 7 nuevas criptomonedas para 2024

Esta guía, elaborada a partir de una investigación exhaustiva y de las últimas tendencias, encontrarás algunas de las nuevas criptomonedas más populares de 2024:

1. Dogeverse (DOGEVERSE) - La primera DOGE multicadena

2. Sealana (SEAL) - Nueva Solana meme coin con más futuro

3. Wiener (WAI) - La unión de los memes y la IA

4. 99BITCOINS (99BTC) - El revolucionario proyecto para aprender y ganar

5. 5thScape (5SCAPE) - El futuro de la Realidad Virtual

6. SpongeV2 (SPONGEV2) - La nueva versión de la exitosa SPONGE

7. Smog (SMOG) - La segunda temporada del mayor airdrop de SOL

Dogeverse (DOGEVERSE) - La primera DOGE multicadena

Mientras las meme coins, como Pepe coin, no paran de subir, esta nueva criptomoneda también está generando un gran revuelo: Dogeverse (DOGEVERSE).

Esta nueva criptomoneda meme pretende ser el primer "token Doge" verdaderamente multicadena del mundo. Está disponible en las principales redes blockchain como Ethereum, Binance Chain, Solana, Polygon, Avalanche y Base.

El equipo de desarrollo lanzó inicialmente el token en Ethereum. Pero luego se expandió rápidamente, permitiendo a los participantes de la preventa reclamar sus tokens en la cadena que prefieran.

Dogeverse está considerada como la nueva criptomoneda que más va a subir en 2024.

Además, el equipo de Dogeverse está añadiendo más utilidad mediante recompensas de staking para incentivar la tenencia a largo plazo. Actualmente, estas recompensas de staking están fijadas en un 53% anual.

Dogeverse ya ha recaudado más de 15 millones de dólares y actualmente puede comprarse a un precio de 0.00031$ por token, a través de ETH, USDT o tarjeta de crédito en su web oficial.

Ventajas de Dogeverse

Compatibilidad multi cadena.

Grandes recompensas por staking.

Gran éxito en su preventa.

Desventajas de Dogeverse

Puede atraer volatilidad inicial.

Carece de una utilidad real.

Sealana (SEAL) - Nueva Solana meme coin con más futuro

Mientras que las meme coins continúan a la cabeza del mercado, el token que tiene entusiasmados a los traders es Sealana.

Para los que no estén al tanto, Sealana es una criptomoneda creada sobre la red Solana y que está en fase de preventa. Esta cripto está considerada como la criptomoneda con más futuro.

La mascota de la moneda digital, una foca regordeta, está obsesionada con encontrar la próxima gran meme coin de Solana y presenta una estética similar a la del personaje "World of Warcraft Guy" de South Park.

Aparte de su llamativa marca, el potencial del token radica en su mecanismo de proof-of-stake, proporcionado por el estándar del token Solana.

A pesar de haberse lanzado hace sólo unas semanas, la preventa de Sealana ha recaudado más de 2,3 millones de dólares de los primeros inversores. Sealana actualmente puede comprarse por 0.022$ en su web principal, a través de ETH, SOL o BNB.

Ventajas de Sealana:

Las meme coin de Solana han tenido un gran éxito.

Sistema de preventa sencillo. Marca llamativa y viral.

Desventajas de Sealana:

Sin hoja de ruta ni whitepaper.

Carece de staking.

Wiener (WAI) - La unión de los memes y la IA

99BITCOINS (99BTC) - El revolucionario proyecto para aprender y ganar criptomonedas

99Bitcoins ha desarrollado una de las primeras plataformas Learn-to-Earn. Diseñada específicamente para los nuevos usuarios del sector de las criptomonedas que buscan aprender sobre el mercado y ganar por ello.

Se trata de una gran innovación para el estudiante, ya que cree que la educación debe ser recompensada.

Una de las características más destacadas de 99BTC son las recompensas por staking de Bitcoin que ofrece.

La decisión estratégica de unir 99BTC a la cadena de bloques BRC-20 es fundamental. BRC-20 es conocida por albergar proyectos de éxito. Al alinearse con esta cadena innovadora, 99BTC se posiciona entre los principales contendientes del mercado de criptomonedas.

No hay más que ver el increíble potencial de beneficios del token 99BTC para entender por qué la preventa se ha disparado a más de 1,5 millones de dólares en poco más de dos semanas.

Los interesados pueden comprar 99BTC a través del sitio web oficial, a un precio de 0.00106$. Para ello pueden usar como forma de pago ETH, USDT, BNB o tarjeta de crédito.

Ventajas de 99Bitcoins:

Pionera en el Learn-to-Earn.

Ofrece staking de BTC.

Cuenta con una gran comunidad establecida.

Desventajas de 99Bitcoins:

Abarca un nicho aún sin explorar.

No se espera el lanzamiento de la plataforma hasta 2025.

5thScape (5SCAPE) - El futuro de la Realidad Virtual

5thScape se ha distinguido en el mercado de nuevas criptomonedas al acumular más de 6 millones de dólares en el evento de recaudación de fondos.

Sus bien diseñadas mejoras en la hoja de ruta y el lanzamiento de su primer título de juegos - Cage Contest - están aumentando la confianza de los inversores en el token 5SCAPE.

Tanto los traders experimentados como los principiantes en criptografía se sienten atraídos por este innovador reino de la RV.

5SCAPE apunta a convertirse en la criptomoneda que más va a subir.

Su casco VR Ultra mejora la experiencia con visuales realistas y nítidos, comodidad y un eficaz seguimiento del movimiento para disminuir los límites entre la RV y la realidad.

Actualmente los tokens 5SCAPE están disponibles en el sitio web oficial, a un precio de preventa de 0.00327$, y disponibles para comprar con USDT, ETH, MATIC, BNB o tarjeta de crédito.

Ventajas de 5thScape:

Revolución en el mundo de la RV.

Gran éxito en preventa.

Auditado y seguro.

Desventajas de 5thScape:

La preventa encara su fase final.

Sin función de staking tradicional.

SpongeV2 (SPONGEV2) - La nueva versión de la exitosa SPONGE

Una de las nuevas criptomonedas más populares de 2023, Sponge, alcanzó rápidamente una capitalización de mercado de 100 millones de dólares y logró hitos de 100x.

En 2024, la moneda regresa con Sponge V2, con la transición de la comunidad existente a la red Polygon para permitir unas comisiones de transacción más bajas.

Los titulares de tokens pueden utilizar el mecanismo de stake-to-bridge para hacer staking de sus tokens en el nuevo contrato inteligente V2.

El proyecto cuenta con algunas utilidades interesantes, como un juego de carreras Play-to-Earn, en el que los usuarios pueden ganar tokens $SPONGE.

El impacto del lanzamiento de la nueva versión es evidente, ya que el token alcanzó su máximo histórico de 0,00421 $ en marzo de 2024.

Los inversores sólo pueden obtener el token SPONGEV2 comprando y haciendo staking con su token SPONGE original. El evento utiliza un mecanismo de recompensa "Stake-to-Bridge".

Ventajas de SpongeV2:

Además de aprovechar el nicho de las meme coins, integra P2E.

Potencial para replicar el éxito de Sponge.

Gran comunidad.

Desventajas de SpongeV2:

Se desconoce al equipo de desarrollo.

El sistema de preventa puede resultar confuso.

Smog (SMOG) - La segunda temporada del mayor airdrop de SOL

Lanzada en febrero de 2024, Smog ya está arrasando en los mercados de meme coin y altcoin. Se ha disparado cerca de la marca de los 0,4 $ y ha aumentado su valor en más de un 500%.

Con la marca del dragón y el eslogan "one meme coin to rule them all" (una meme coin para gobernarlas a todas), el token nativo, $SMOG, se desmarca de las nuevas criptomonedas tradicionales.

Esta nueva criptomoneda cuenta con una serie de interesantes características de utilidad, incluyendo lo que denomina "el mayor airdrop de la historia de Solana".

De hecho, en la tercera fase de la hoja de ruta del proyecto, el 35% de su suministro total se destina al airdrop a más de 100.000 titulares, lo que equivale a 490 millones de tokens.

El lanzamiento justo del proyecto fue otra señal de intenciones de los desarrolladores, ayudando a establecer $SMOG como un token con un gran potencial.

Los inversores pueden comprar SMOG con un 10% de descuento a través de su web oficial, utilizando ETH, USDT o tarjeta de crédito. Además, pueden stakear sus tokens para conseguir un APY del 42% anual.

Ventajas de Smog:

Con el objetivo de seguir los pasos de los lanzamientos de meme coin de gran éxito.

El mayor airdrop de Solana.

Descuento del 10% en su web.

Desventajas de Smog:

Sin utilidad real.

Sin fase de preventa.

Conclusión - Las nuevas criptomonedas que más van a subir

Para encontrar una selección de las mejores nuevas criptomonedas para comprar, hemos realizado una investigación exhaustiva de cada proyecto, sus características y la comunidad de criptomonedas.

Las nuevas criptomonedas son una gran forma de conseguir grandes rendimientos dentro del mercado, pero también son instrumentos arriesgados. Es recomendable que realices tus propias investigaciones.

Nosotros hemos descubierto que las nuevas criptomonedas como Dogeverse, Sealana, WienerAI, 99Bitcoins, 5thScape, SongeV2 y Smog, son proyectos que cuentan con características que podrían generar grandes rendimientos para los primeros compradores en apostar por sus tokens.