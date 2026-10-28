Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, ya está sintiendo los efectos de la polémica en torno al vídeo en el que apareció recientemente y en el que describió a Mao Zedong, el antiguo líder chino, como un "dictador".

A raíz de este vídeo, el Gobierno chino expresó de inmediato su profundo malestar por las declaraciones de Mbappé, y la televisión oficial china suspendió parcialmente la emisión de los partidos de LaLiga, mientras varios patrocinadores chinos anunciaron el fin de sus acuerdos con el delantero francés.

La cadena "Foot Mercato", citando al diario francés "L'Équipe", informó de que esto afecta a la empresa Buchuela, una compañía de bebidas energéticas para la que el jugador cedió su voz e imagen, además de la empresa Mengniu, una conocida compañía de lácteos en China.

Estos dos contratos reportan al jugador del Real Madrid unos 7 millones de euros al año y estaba previsto que finalizaran en febrero y marzo de 2027, respectivamente, y de no ser por este revuelo, era muy probable que se renovaran.

Próximos partidos SAN Primera División 10:15 RMA

El diario señaló que la disculpa de Mbappé no cambiará nada al respecto.

Mbappé había publicado ayer un comunicado de disculpa en el que dijo: "Durante una entrevista que me hicieron recientemente, comenté una imagen mía, pero mi comentario no fue acertado, y ahora soy consciente de que hirió los sentimientos de muchas personas en China y de las comunidades chinas de todo el mundo".

Y añadió: "Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan podido molestar, pues esa no fue en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y expreso mi más sincero pesar".



















