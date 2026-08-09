60 millones de libras esterlinas colocan a la estrella del City a las puertas del Tottenham

El Tottenham está cerca de cerrar un fichaje descomunal valorado en 60 millones de libras esterlinas para incorporar a una de las estrellas del Manchester City, dentro de los esfuerzos del director técnico Roberto De Zerbi por completar su plantilla.

El club londinense ha gastado con generosidad durante el actual mercado de fichajes estival, y el fichaje del atacante del City elevaría su gasto total del verano a cerca de 300 millones de libras esterlinas, una cifra récord histórica.

Fuentes informaron al sitio web "Football Insider" de que el Tottenham avanza en sus conversaciones con el Manchester City para incorporar al extremo brasileño Savinho, y que está previsto cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes.

Savinho ha permanecido entre los intereses del Tottenham durante más de 12 meses después de que Pep Guardiola frustrara sus esfuerzos por ficharlo el pasado verano. Al extremo brasileño se le comunicó entonces que formaría parte de los planes del entrenador del City para la temporada, pero solo pudo participar como titular en siete partidos de la Premier League.

El Tottenham reavivó su interés en la operación tras la contratación de Roberto De Zerbi este verano, ya que el técnico italiano desea reforzar sus opciones en la banda.

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Según la misma fuente, "el Tottenham ha acordado los términos personales con el jugador de 22 años".

El pódcast dedicado a los fichajes del mismo sitio web reveló que todas las partes confían en cerrar el acuerdo antes del cierre del mercado estival. Según lo informado, Savinho está haciendo todo lo posible por trasladarse al Tottenham, y se cree que una oferta de 60 millones de libras esterlinas es suficiente para cerrar la operación.

Savinho ha tenido dificultades para dejar un impacto real en el Manchester City desde su llegada procedente del Troyes en 2024, marcando siete goles y dando 13 asistencias en 84 partidos con el club.

Savinho había comunicado al Manchester City su deseo de marcharse, ya que parece estar al margen de los planes de Enzo Maresca. Y aunque su talento no se ha mostrado lo suficiente en la Premier League, De Zerbi siente que sería la incorporación ideal para el ataque del Tottenham.

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