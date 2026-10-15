Un informe periodístico abordó este jueves la aparición de nueva información sobre la relación del primer ministro británico, Andy Burnham, con los directivos del Manchester City.

El primer ministro británico se encontró en el centro de la tormenta de los "contratos ficticios" que sacudió al Manchester City, después de que el club fuera declarado culpable de cometer graves infracciones financieras, las mayores en la historia de la Premier League.

Tras fuertes presiones de la oposición en Gran Bretaña, Burnham anunció que haría públicos los detalles de todos sus tratos y reuniones con los propietarios emiratíes del club, para afirmar después que se había reunido con ellos una sola vez.

Burnham ocupó el cargo de alcalde del Gran Mánchester desde mayo de 2017 hasta junio de 2026, un periodo en el que se produjo una enorme expansión de las inversiones del grupo de Abu Dabi en la ciudad.

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Seis veces y no una sola

Según el diario "The Sun", ayer se supo que el primer ministro británico, Andy Burnham, se reunió con directivos del Manchester City al menos seis veces cuando era alcalde de la ciudad, lo que desmiente sus afirmaciones de haber mantenido "una única reunión importante con los responsables del club".

El primer ministro fue advertido de que las preguntas relativas a su relación con los propietarios del club alcanzado por el escándalo de la manipulación financiera "no van a desaparecer", durante el interrogatorio al que fue sometido sobre una investigación realizada por el diario "The Sun" acerca de esos tratos.

El periódico señaló: "Revelamos un registro de intereses que fue borrado posteriormente y que muestra que fue recibido con todos los honores en dos ocasiones por el presidente del consejo de administración del Manchester City, Khaldoon Al Mubarak. Esto contradice lo que el señor Burnham afirmó ante los diputados el lunes".

Y añadió: "Al mismo tiempo, anoche se supo que su sucesora en el cargo de alcaldesa de Mánchester, Bev Craig, llevó a un representante del club a Delhi y Mumbai en un viaje organizado por el ministro de Empresa, Jonathan Reynolds".

Completó: "Las relaciones del señor Burnham con el club quedaron bajo escrutinio después de que dijera que le preocuparía mucho perder a los propietarios de Abu Dabi".

Fuentes en los Emiratos Árabes Unidos indicaron que la severa sanción que se impondrá al Manchester City tras ser declarado culpable de más de 100 infracciones de las normas de la Premier League podría provocar la pérdida de 30.000 millones de libras esterlinas en inversiones británicas.

El diario continuó: "Ayer, el señor Burnham declaró ante la Cámara de los Comunes que su ambigua afirmación sobre las visitas gratuitas al Etihad Stadium 'en unas pocas ocasiones' incluía las dos cenas que mantuvo con Al Mubarak. También insistió en que nunca habían hablado de la investigación que está llevando a cabo una comisión independiente".

La respuesta de Burnham no es suficiente

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, respondió: "No creo que su respuesta cuidadosamente redactada vaya a ser suficiente".

Otros registros ocultos mostraron que Burnham mantuvo reuniones privadas con el consejero delegado del City, Ferran Soriano, en 2023, y con el exdirector de operaciones Roel de Vries en 2025.

Se entiende que Burnham se reunió con ambas personas en el recinto "Co-op Live" de la ciudad, del que el grupo Abu Dhabi United, perteneciente al jeque Mansour, posee una parte.

La reunión con Soriano, directivo de la empresa Co-op Live, tuvo lugar después de que se completaran las obras de construcción del techo. Y De Vries, miembro del consejo ejecutivo, se reunió con él para celebrar que Mánchester acogiera la gala de los premios Brit.

Anoche apareció un vídeo de Burnham en un partido del Manchester City con fecha del 15 de diciembre de 2018.

El bloguero Ian Cheeseman le hizo una entrevista fuera de la zona de hospitalidad exclusiva del Tunnel Club en el partido contra el Everton, el equipo preferido del señor Burnham.

No se sabe si pagó de su propio bolsillo la asistencia al encuentro. Y la visita no quedó registrada en ninguno de los registros de intereses.

Las dos cenas a las que asistió el señor Burnham quedaron anotadas en un registro que firmó en 2020, pero ese registro fue eliminado del sitio web de la Autoridad Combinada del Gran Mánchester.

La BBC informó de que la política del organismo consiste en publicar únicamente las entradas correspondientes al mandato del alcalde actual.

Sin embargo, las entradas que se remontan a 2022 siguen estando disponibles, pese a que el mandato del alcalde actual comienza en 2024.

En referencia a la inversión de Abu Dabi en la zona que rodea el estadio del City, la actual alcaldesa de Mánchester, la señora Craig, dijo al diario The Guardian: "Si un club de fútbol infringe las normas, un club de fútbol debe ser sancionado por infringir las normas".

Y continuó: "Creo que también puede ser cierto al mismo tiempo que, si se pregunta a los vecinos del este de Mánchester si se han beneficiado de una nueva biblioteca, de un nuevo centro de ocio o de un nuevo instituto de secundaria, habrán notado ese beneficio".