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6 enfrentamientos que consolidan el maleficio de Francia y Bélgica como víctima predilecta

Belgium vs Francia
Belgium
Francia
UEFA Nations League A
Bélgica
Francia

Segunda victoria de Francia bajo el mando de Zidane

Francia resolvió su duelo ante Bélgica con un resultado de 1-0, este lunes, en la segunda jornada de la competición del Grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA, para mantener su inicio perfecto bajo la dirección de Zinedine Zidane, tras conseguir su segunda victoria consecutiva.

Francia salió del partido de esta noche con dos cifras llamativas; una negativa, relacionada con la incapacidad de la selección gala para marcar en la primera parte, y otra positiva, que se refleja en la continuidad de su superioridad sobre Bélgica en los enfrentamientos oficiales competitivos.

Según las estadísticas de "Stats Foot", Francia no ha marcado ningún gol durante la primera parte en sus últimos 6 partidos, prolongando así la racha de sus lentos comienzos ofensivos.

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En contrapartida, Francia consiguió —con el resultado de hoy— la victoria en sus últimos 8 partidos oficiales ante Bélgica, para mantener su llamativa superioridad sobre los Diablos Rojos.


Francia elevó su cuenta a 6 puntos en el liderato del grupo, mientras que la cuenta de Bélgica se mantuvo en 3 puntos.

Francia disputará su próximo partido ante Italia el 2 de octubre, mientras que Bélgica se enfrentará a Turquía en la tercera jornada.

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