Un informe periodístico reveló este miércoles un nuevo movimiento del suizo Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, para mejorar su posición antes de las próximas elecciones de la FIFA.

Numerosos países han retirado su apoyo a Infantino en las próximas elecciones, en medio de duras críticas al suizo, que alcanzaron su punto máximo desde el último Mundial.

Según el diario "The Athletic", se espera que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) proponga un paquete de financiación superior a 6.000 millones de dólares para el desarrollo del fútbol mundial entre 2027 y 2030.

El plan incluye un aumento de los pagos a cada federación miembro hasta 25 millones de dólares a lo largo de cuatro años, en lugar de los 10 millones de dólares previstos inicialmente, y la asignación de 99 millones de dólares a cada una de las seis confederaciones continentales.

Para financiar este programa, la Federación Internacional, presidida por Gianni Infantino, recurrirá a retirar más de 3.500 millones de dólares de sus reservas, gracias en especial a los ingresos comerciales excepcionales del Mundial 2026, estimados en unos 15.000 millones de dólares

Esta propuesta llega en medio de las tensiones que rodean a la dirección de la FIFA, tras el abandono del proyecto "FIFA Forward Enterprise", que pretendía abrir el 20% de sus actividades comerciales y eventos a inversores del sector privado cercanos al presidente estadounidense, Donald Trump.

Aleksander Ceferin, presidente de la Unión Europea de Fútbol, y Victor Montagliani, presidente de la Confederación de Fútbol de América del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), habían pedido a Infantino que dimitiera, reclamando al mismo tiempo la redistribución de las reservas financieras entre las federaciones miembros.

Mientras tanto, Gianni Infantino busca ganar un tercer mandato consecutivo en las elecciones que se celebrarán en marzo de 2027 en Marruecos, y podría ser el único candidato, dado que no existe ninguna oposición declarada antes del plazo final para presentar candidaturas, el próximo 18 de noviembre.