50 nombres en la primera lista de Zidane, y algunos clubes guardan silencio

La lista preliminar de la selección de Francia acapara una gran atención esta semana, después de que se hayan revelado los nombres de varios jugadores candidatos a figurar en la primera convocatoria del entrenador Zinedine Zidane, cuya publicación oficial está prevista para el próximo viernes.

Según el diario francés "L'Équipe", la lista preliminar incluyó nombres relativamente inusuales, entre ellos Esteban Lepaul, delantero del Rennes; Pablo Pagis, jugador del Paris FC; e Ismaïlo Ganiou, defensa del Lens.

Pero su presencia en la lista preliminar no garantiza su convocatoria a la lista definitiva, que disputará los próximos partidos de la Liga de Naciones ante Turquía el 25 de septiembre, Bélgica el 28 de septiembre, Italia el 2 de octubre y, de nuevo, Bélgica el 5 de octubre.

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La lista preliminar incluye a cerca de 50 jugadores, y no se trata de un procedimiento nuevo, pues las federaciones están obligadas a informar a los clubes de los jugadores incluidos en ella unos 15 días antes de anunciar la lista oficial.

Todos los nombres son susceptibles de ser convocados, pero la diferencia es enorme entre figurar en la lista preliminar y unirse efectivamente a la concentración de la selección en Clairefontaine, según "L'Équipe".

Con todo, estas listas cobran una importancia especial para los jugadores, ya que revelan el seguimiento del cuerpo técnico hacia ellos y su interés por su nivel, además de que pueden representar una señal de que alguno está cerca de vestir la camiseta de la selección por primera vez.

Los clubes a veces no avisan a los jugadores

Uno de los agentes de jugadores señaló: "Los clubes a veces dejan de informar al jugador tras varias convocatorias preliminares, y luego llega un día en el que la citación se convierte en una convocatoria real, sin que nadie lo espere".

La información se envía a los clubes únicamente para organizar el parón internacional, mientras que los clubes tienen la libertad de informar o no a los jugadores.

Un responsable de la liga francesa explicó: "Las cartas de las federaciones las gestiona el director del equipo o la secretaría. Si el jugador está acostumbrado a las convocatorias preliminares, no le avisamos. En general, solo transmitimos la noticia si es la primera vez, sobre todo si el propio jugador pregunta antes de cada parón".

La sorpresa sigue siendo posible hasta el día del anuncio de la lista definitiva, pues otro agente dijo: "Sí, ha ocurrido con varios jugadores a los que represento. Y también hay quienes figuran siempre en la lista preliminar y nunca son convocados, y esto es habitual porque las listas preliminares no cambian mucho. Los clubes a veces dejan de avisar tras repetirse la convocatoria preliminar, y llega el día en que la citación se convierte de repente en una convocatoria real".

El diario francés concluyó: "En cualquier caso, figurar por primera vez en una lista preliminar de la selección francesa sigue siendo un indicador importante de que el jugador ha entrado en el radar del cuerpo técnico, aunque ello no se traduzca directamente en una convocatoria oficial".

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