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Paul Ince ha declarado a GOAL que en Old Trafford hay demasiados futbolistas que «no son jugadores para el Manchester United» y que el club «desperdició» mucho dinero en Andrey Santos y Youri Tielemans durante el mercado de fichajes de verano de 2026. Se considera que el Manchester United dejó de lado sus necesidades más urgentes y reforzó las posiciones equivocadas.

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Grandes sumas invertidas en centrocampistas

Desde hace tiempo existe un consenso generalizado sobre la necesidad de incorporar defensas en el llamado «Teatro de los Sueños» para poner freno a unos problemas defensivos bastante alarmantes. En 2025 se invirtieron grandes sumas en jugadores de vocación ofensiva como Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Unos 12 meses después, volvió a pasarse por alto una defensa de cuatro que hacía aguas, un sistema recuperado tras la salida de Ruben Amorim, mientras llegaban futbolistas como Tielemans, Santos y Carlos Baleba . Entre los tres costaron unos 155 millones de libras (204 millones de dólares) .

Pochettino relevará al destituido Carrick

Los jugadores fichados del Aston Villa, el Chelsea y el Brighton han dado poco rendimiento, y el United cayó a los puestos de descenso de la Premier League antes de destituir a Michael Carrick como entrenador y recurrir a Mauricio Pochettino, cuya llegada desde la selección de Estados Unidos está prevista.

El argentino, que ya ha trabajado en Inglaterra con el Southampton, el Tottenham y el Chelsea, tendrá varios problemas que resolver . El mercado de fichajes no volverá a abrirse hasta enero, por lo que, de momento, tendrá que arreglárselas con lo que tiene.

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La valoración de Tielemans y Santos

Al preguntarle si jugadores como Tielemans y Santos no suponían una mejora real respecto a los que ya había en Old Trafford, el excentrocampista del United Paul Ince, que ganó títulos con el club y habló en colaboración con freebets.com, declaró a GOAL: «Para empezar, creo que la planificación de los fichajes en Old Trafford fue mala.

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«Cualquier directiva o departamento de fichajes de primer nivel sabría que hay que empezar por reforzar la defensa. Necesitaban dos centrales, un lateral izquierdo, un lateral derecho y quizá un portero suplente. Por eso me resultó muy extraño que esta temporada se centraran en el centro del campo.

«Y el caso de Andrey Santos me pareció aún más extraño: pagar 50 millones de libras por alguien que apenas jugó en el Chelsea. Es un centrocampista joven y yo me pregunto: “¿Por qué fichamos a alguien así cuando ya tenemos a Kobbie Mainoo en el Manchester United?”. Es un chaval joven del que todo el mundo lleva hablando dos o tres años. Hasta ahora no ha terminado de demostrarlo, aunque ha dejado destellos de que puede ser un gran jugador. Pero necesita más partidos y seguir desarrollándose.

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«Entonces, ¿por qué traer a otro jugador para ocupar exactamente la misma posición cuando ya tienes a alguien así? Para mí, fueron 50 millones de libras desperdiciados. Podrían haberse destinado a un delantero o a un par de defensas.

«Y en cuanto a Tielemans, hay jugadores que se sienten cómodos en determinados equipos. En el Villa era extraordinario. Creo que ese era su nivel, un lugar donde no hay tanta presión. Era uno de los jugadores principales del club y uno muy, muy bueno. Pero cuando llegas al Manchester United, las expectativas son distintas. Tienes que ser un jugador de otro nivel. Y creo que, desde que llegó, hemos visto que, por desgracia, no está a ese nivel».

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Demasiados jugadores por debajo del nivel exigido

Ince, que pasó seis años en el Manchester United entre 1989 y 1995, añadió sobre los problemas que el club arrastra desde hace tiempo para incorporar jugadores del nivel adecuado : «Es difícil, porque a veces, cuando llegas a un equipo que atraviesa dificultades, como sin duda le ocurre al Manchester United, cuesta mostrar tu verdadero nivel.

«Creo que eso es lo que hemos visto con Tielemans. No hay duda de que es un jugador bueno, de primer nivel. Pero ¿tiene nivel para el Manchester United? No estoy seguro. Aunque también podría decir lo mismo de la mayoría de la plantilla.

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«Cuando llegué al Manchester United en 1989-1990, mirabas a tu alrededor en el vestuario y pensabas: “Vaya, Bruce, Robson, Hughes: estos sí son jugadores para el Manchester United”. Hoy en día ya no ves jugadores para el Manchester United. Ves futbolistas que juegan en el Manchester United, pero no jugadores para el Manchester United. Esa es la diferencia.

«El Manchester United era el único club del que solía decirse: “No es un jugador para el Manchester United”. Nunca se decía que alguien no fuera un jugador para el Liverpool o para el City; siempre era: “No es un jugador para el Manchester United”. Hay que ser un tipo de jugador determinado para jugar en el Manchester United. Y eso implica rendir semana tras semana ante las expectativas de la afición, estar a la altura, saber comportarse y cumplir con los estándares en los entrenamientos. Todo eso forma parte de ser un jugador para el Manchester United. Y, lamentablemente, el club ya no tiene jugadores así.

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«Creo que Tielemans probablemente ha pagado las consecuencias. Creo que se ha encontrado en un club que atraviesa dificultades, y lo mismo le ocurre a Santos. Cuando llegas a un club, quieres que sea uno que haya tenido éxito y seguir construyendo a partir de ahí.

«Alex Ferguson era magnífico en eso: incorporaba a uno, dos o tres jugadores, entre ellos yo, Andrei Kanchelskis y Mark Hughes, y seguía construyendo. Parece que el Manchester United ha fichado jugadores por fichar. Por eso ha tenido tantos problemas este año».

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El Liverpool, primera prueba para Pochettino

Al United le ha costado controlar los partidos, mientras que su capitán y gran referente, Bruno Fernandes , carga con muchas expectativas en el centro del campo. No ha mostrado su mejor versión en la creación de juego, pero necesita que otros le ayuden tanto en defensa como en ataque.

El domingo comenzará otra nueva etapa para el Manchester United en Anfield, donde el Liverpool será el rival en el primer partido de Pochettino al frente del equipo. Necesita que algunos de los jugadores que han decepcionado hasta ahora en la temporada 2026-27 den un paso adelante y demuestren que pueden ser piezas valiosas a largo plazo para el club, ganador de 13 títulos de la Premier League.