El Barcelona y el Manchester City continúan sus negociaciones por el traspaso de Rodri al club catalán, después de que el jugador definiera su postura y mostrara su deseo de vestir la camiseta del Barcelona la próxima temporada, rechazando ofertas del Real Madrid, además de la oferta del Manchester City para renovar su contrato.

Ambas partes buscan alcanzar un acuerdo lo antes posible, aunque las negociaciones siguen siendo más complejas de lo que parecen, ante la existencia de una clara discrepancia sobre la contraprestación económica de la operación, según informó el diario "Marca" español.

Y al contrario de lo que señalaron algunos informes periodísticos sobre un acuerdo definitivo entre el Barcelona y el Manchester City por el traspaso de Rodri, las negociaciones no han llegado a esa fase hasta el momento.

Pese a la buena relación que une a ambos clubes, el acuerdo no parece cercano, después de que el Barcelona presentara una oferta inicial de 50 millones de euros para hacerse con los servicios del jugador, oferta que el Manchester City rechazó.

El club inglés se aferra a obtener al menos 70 millones de euros a cambio de desprenderse del centrocampista español, mientras que el Barcelona no parece dispuesto, por el momento, a pagar esa cantidad.

Se espera que Deco, director deportivo del Barcelona, mantenga una reunión con Hugo Viana, director deportivo del Manchester City, durante las próximas horas, en un intento de acercar posturas y llegar a una fórmula que satisfaga a ambas partes.

Las variables ligadas al rendimiento del jugador podrían formar parte de la solución, ante la insistencia del Barcelona en un tope económico inferior a las exigencias del Manchester City.

Deco y Hugo Viana trabajan para acelerar las negociaciones, ante el deseo de Hansi Flick, técnico del Barcelona, de que Rodri se una al equipo lo antes posible.

Se esperaba que el jugador se incorporara a los entrenamientos del Barcelona el miércoles, junto al resto de los jugadores de la selección española, aunque cerrar la operación en esa fecha parece difícil ante la continuidad de las negociaciones.

Además, Rodri se someterá al reconocimiento médico antes de completar su traspaso, mientras que todavía quedan varios detalles en el acuerdo entre el Barcelona y el Manchester City que necesitan resolverse y a los que hay que dar los últimos retoques.