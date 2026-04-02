50-3... Un resultado humillante para el Real Madrid ante el Barcelona

Unas estadísticas recientes revelan el dominio absoluto del Barcelona femenino en los Clásicos contra el Real Madrid, tras su victoria por 6-0 sobre su rival este jueves por la tarde en el estadio «Spotify Camp Nou», en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Barça ya había goleado al Real Madrid en el partido de ida (6-2), lo que deja el marcador global en (12-2).

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Según la red «Football time», el equipo catalán ha marcado 50 goles frente a los solo 3 que ha encajado en los últimos 13 partidos entre ambos equipos, lo que refleja el dominio absoluto del Barcelona sobre el Real Madrid en las competiciones femeninas.

El estadio «Spotify Camp Nou» registró una asistencia masiva en el partido de vuelta, con 60 067 aficionados, lo que permite al Barcelona enfrentarse al Bayern de Múnich en las semifinales, previstas para el 25 de abril y el 2 de mayo.