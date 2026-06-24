5 tartas gigantes y 40 regalos anónimos... ¿Cómo celebró la selección argentina el cumpleaños de Messi?

Un reportaje periodístico ha revelado los detalles de la celebración del argentino Lionel Messi con motivo de su 39.º cumpleaños, este miércoles.

Messi cumplió 39 años el 24 de junio, y la selección argentina lo celebró tras el entrenamiento de este miércoles.

Según «Marca», sus compañeros le sorprendieron vistiendo una camiseta con una foto de cada uno junto a él y el mensaje: «Feliz cumpleaños, Leo».

Rodrigo De Paul, su gran amigo, optó por una imagen de ambos abrazados tras ganar el Mundial de Catar 2022.

En el complejo de Kansas City, donde se concentra la Albiceleste, se reunieron unas 40 personas con regalos para el astro, con la esperanza de verlo y entregárselos.

También hubo al menos cinco pasteles gigantes enviados por la FIFA, la AFA, la CONMEBOL, la CONCACAF y otras marcas vinculadas a la selección y a la AFA.