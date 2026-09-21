El Real Madrid quedó bajo amenaza de sanción tras el partido del derbi que perdió ayer domingo ante el Atlético de Madrid por 2-1, en el marco de la séptima jornada de LaLiga española.

Según el diario "Mundo Deportivo", el informe del árbitro del derbi, Miguel Ángel Ortiz Arias, además de recoger las amonestaciones y la expulsión antes del final de la primera parte, señaló que la segunda parte comenzó con cinco minutos de retraso por culpa del Real Madrid.

El árbitro afirmó en su informe: "La segunda parte comenzó cinco minutos más tarde de la hora establecida porque el equipo visitante se retrasó en su salida al terreno de juego".

Habrá que esperar la decisión del Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol sobre este asunto. El artículo 89, relativo al retraso en el partido sin que ello impida la celebración del encuentro, establece lo siguiente: "Cuando un equipo llegue a las instalaciones deportivas con un retraso notorio e injustificado, pero, pese a este retraso, ello no impida la celebración del partido, o cuando el equipo se retrase en su salida al terreno de juego, ya sea al inicio del partido o en la segunda parte, se sancionará al club con una multa de hasta 3.000 euros".

Y añadió: "En el caso de la primera infracción prevista en este artículo, los responsables directos serán sancionados con la suspensión o inhabilitación por un plazo de hasta dos meses, mientras que la segunda infracción se considerará mala conducta por parte del entrenador principal del equipo infractor, lo que podría conllevar su expulsión del campo y su suspensión de uno a tres partidos".

En un principio, esto debería derivar en un apercibimiento del Comité de Competición, como ha sido habitual en temporadas anteriores. Solo en casos de reincidencia, en torno a tres infracciones, el órgano disciplinario de la Real Federación Española de Fútbol impone una multa al club, e incluso una sanción a José Mourinho.

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