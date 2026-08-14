5 idiomas y una historia excepcional: Ismael Saibari sorprende al Bayern Múnich con declaraciones llamativas

El marroquí Ismael Saibari comenzó su andadura con el Bayern Munich hace dos semanas, tras fichar por el club bávaro procedente del Eindhoven, aunque una lesión muscular que sufrió durante su participación con la selección de Marruecos en el Mundial lo apartó de los entrenamientos colectivos al inicio de su nueva experiencia.

El jugador de 25 años realizó entrenamientos individuales durante el periodo pasado, antes de incorporarse a los entrenamientos grupales del equipo esta semana, para dar sus primeros pasos con la camiseta del Bayern Munich.

Saibari, durante su presentación oficial como nuevo jugador de la plantilla este viernes, dijo sobre sus primeras impresiones: "Mis compañeros de equipo me han dado una calurosa bienvenida, y todos son amables conmigo, incluido el cuerpo técnico. Me he recuperado bien y ahora estoy totalmente integrado en los entrenamientos del equipo".

Saibari acaparó las miradas con fuerza durante su participación con la selección de Marruecos en el Mundial, aunque su brillante actuación en el torneo no fue la única razón detrás del movimiento del Bayern Munich para hacerse con sus servicios, ya que el club alemán seguía al jugador desde hacía mucho tiempo.

El director deportivo del Bayern Munich, Max Eberl, explicó que el club conocía las cualidades de Saibari antes del Mundial, señalando que el enfrentamiento entre ambos equipos en la Liga de Campeones jugó un papel importante en reforzar la convicción del club sobre las capacidades del jugador.

Eberl dijo: "Conocíamos a Ismael desde hacía tiempo, pero el golpe definitivo que nos convenció de que era un jugador adecuado para el Bayern Munich llegó en el partido que nos enfrentó al Eindhoven".

Saibari había marcado el gol del Eindhoven en el partido que terminó con victoria del Bayern Munich por 2-1 en la Liga de Campeones durante enero, pero no se conformó con ver portería, tras ofrecer una actuación destacada que impresionó a los responsables del club bávaro.

Eberl añadió: "Con su estilo, su fuerza física, su presencia arrolladora, su velocidad y la variedad de sus habilidades, nos causó muchos problemas. Posee un talento excepcional".

Saibari refuerza la flexibilidad del ataque del Bayern

Eberl reveló que el Bayern Munich siguió de cerca la evolución de Saibari, antes de decidir moverse para incorporarlo, especialmente con el deseo del club de reforzar sus opciones ofensivas.

El director deportivo dijo: "Seguimos el asunto de cerca, y en cierto momento nos quedó claro que queríamos reforzar la faceta ofensiva. Ismael era uno de nuestros principales candidatos, y gracias a Dios las cosas salieron bien".

Eberl señaló que los fichajes de Nathaniel Brown y Saibari reflejan la tendencia del Bayern Munich a contratar jugadores que gozan de flexibilidad táctica y capacidad para ocupar más de una posición.

Y explicó: "Nuestro deseo es centrarnos en la flexibilidad, y elegir jugadores capaces de ocupar posiciones diferentes y aportar una nueva dimensión a nuestro estilo de juego, algo que quizás echamos de menos la temporada pasada".

Por su parte, Saibari afirmó que se sintió cómodo desde el primer momento con la idea de fichar por el Bayern Munich, considerando que el club representa el lugar ideal para desarrollar su nivel.

El jugador marroquí dijo: "El Bayern Munich es uno de los clubes más grandes del mundo. Me han dado la confianza de que puedo desarrollarme aquí como jugador y como persona".

También habló de su admiración por el estilo de juego en el que se apoya el equipo bajo la dirección del entrenador belga Vincent Kompany, subrayando que se ajusta a sus cualidades y a sus ambiciones.

Y añadió: "Juegan con mucho movimiento y alta intensidad. Lo comprobé por mí mismo en los partidos de la temporada pasada. Ofrecen un fútbol magnífico, siempre emocionante, y siempre buscan oportunidades de gol. Eso es lo que realmente me gusta".

Una trayectoria diferente y un talento lingüístico

Durante su presentación, Saibari habló del gran papel que desempeñaron sus padres en su carrera y en su vida, revelando que sufrió problemas en los pies desde su nacimiento.

Y dijo: "Sufría problemas en los pies al nacer. Mis padres sacrificaron mucho para que yo pudiera caminar correctamente y llevar una vida normal. Les estoy enormemente agradecido. Además, soy un musulmán practicante, creo en Dios, y creo que esto fue parte de su designio".

Saibari goza de unas capacidades lingüísticas destacadas, ya que habla inglés, francés, español, árabe y neerlandés, mientras que aspira a aprender el idioma alemán lo antes posible, en paralelo a su ambición de dejar una huella clara en su nueva experiencia con el Bayern Munich.