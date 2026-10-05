El bajón de rendimiento de Jules Koundé con el Barcelona desde el inicio de la temporada ha devuelto al defensa francés al radar de los grandes clubes de la Premier League inglesa, después de que varios equipos comenzaran a seguir de cerca su situación, previendo la posibilidad de un cambio en su futuro durante el próximo periodo.

Koundé goza de gran valoración en Inglaterra gracias a su capacidad para jugar en la posición de lateral derecho y de central, además de su experiencia internacional, por lo que el Chelsea, el Arsenal, el Manchester United, el Manchester City y el Liverpool siguen la evolución de su situación con el Barcelona.

El Chelsea y el Arsenal parecen ser los más interesados en el defensa francés en la actualidad, ya que el club londinense valora la versatilidad de sus funciones defensivas, mientras que el Arsenal ya mostró interés en incorporarlo durante el pasado mercado de fichajes de verano.

Por su parte, el Manchester City, el United y el Liverpool continúan siguiendo la situación, especialmente si sigue descendiendo su participación bajo la dirección de Hansi Flick.

Pese a ello, no existen negociaciones oficiales ni ofertas presentadas al Barcelona para incorporar a Koundé hasta el momento, y el club catalán tampoco afronta presión para desprenderse de él, después de que el jugador renovara recientemente su contrato hasta el año 2030 y confirmara su deseo de continuar su trayectoria en el Camp Nou.

El factor decisivo en el futuro de Koundé reside en su situación deportiva durante los próximos meses, ya que el defensa francés desea recuperar su condición de titular y mantener un papel influyente en el proyecto de Flick.

En contraste, el Barcelona no tiene intención de abrir fácilmente la puerta a su salida, y no estará dispuesto a estudiar el asunto salvo en caso de que llegue una oferta económica muy elevada.

Mientras los grandes de la Premier League aguardan la evolución de la situación de Koundé, el Barcelona vigila también el mercado del lateral derecho previendo cualquier novedad, con Pedro Porro, jugador del Tottenham, e Iván Fresneda, jugador del Sporting de Lisboa, entre los nombres que cuentan con el interés del club.