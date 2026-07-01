5. Francia logra una racha goleadora sin precedentes en el Mundial

Francia venció 3-0 a Suecia este miércoles en la ronda de 32 del Mundial 2026 y avanzó a octavos, consolidando su condición de favorito.

La superioridad de los «Gallos» no se quedó en el marcador: la victoria trajo cifras históricas que reflejan la potencia ofensiva del equipo de Didier Deschamps.

Según Stats Foot, Francia es la primera selección en la historia de la Copa del Mundo que marca tres o más goles en cinco partidos consecutivos.

En la final de 2022 igualó 3-3 con Argentina y perdió en los penaltis.

En esta edición marcó 3-1 a Senegal, 3-0 a Irak y 4-1 a Noruega en la fase de grupos, antes de vencer 3-0 a Suecia en la primera eliminatoria.

Además, es la tercera selección en la historia del Mundial que anota al menos tres goles en sus cuatro primeros partidos, tras Hungría en 1954 y Portugal en 1966.

Además, ha marcado 13 goles en sus cuatro primeros partidos del Mundial 2026, su mejor promedio desde 1958, cuando anotó 15.

Además, su delantera, con 13 tantos, es la más goleadora del torneo.

Su próximo rival será Paraguay el domingo en octavos de final.