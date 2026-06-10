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5 criterios... ¿Cuáles son los requisitos para fichar a nuevos jugadores en la Liga Saudí?

1ª División
Arabia Saudita

La Liga Roshen avanza con paso firme hacia la internacionalización

Varios medios revelan que la comisión de fichajes de la Liga Roshen de Arabia Saudí ya informó los criterios para contratar o renovar jugadores.

Desde la ventana de traspasos de verano de 2023, seis meses después de la llegada de Cristiano Ronaldo al Al-Nassr, la Liga Saudí Roshen ha fichado estrellas de diversas ligas internacionales.

Según el diario saudí «Al-Riyadiah», el proceso se basa en cinco factores clave: edad, nivel, posición, rendimiento y adecuación a las expectativas futuras.

El objetivo es optimizar el gasto, garantizar la sostenibilidad financiera y reducir los riesgos de fichajes inadecuados, técnicos o económicos, para mejorar la inversión deportiva a largo plazo.

Estas directrices se conocen mientras se especula sobre el futuro de jugadores libres como Marcelo Brozović (Al-Nassr) y Frank Kessié (Al-Ahli).

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