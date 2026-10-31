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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

5 bajas: Hamza Abdelkarim adorna la lista del Barcelona ante el Alavés

H. Abdelkarim
Barcelona vs Alavés
Barcelona
Alavés
Primera División
Egipto
España

¿Volverá el Barça a la senda de las victorias?

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la lista de convocados de su equipo para el duelo ante el Deportivo Alavés previsto para hoy sábado, en la jornada 11 de LaLiga.

Las elecciones de Flick estuvieron marcadas por las ausencias de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart por lesión, mientras que el técnico alemán incorporó a Hamza Abdelkarim a las opciones ofensivas del Barça.

La lista completa del Barcelona para el partido ante el Alavés quedó de la siguiente manera:

Portería: Joan García - Szczesny - Livakovic.

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Primera División

31 oct 2026

ALA

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Defensa: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guiu.

Centro del campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Fernández.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordan - Hamza Abdelkarim.

El Barcelona ocupa el liderato de la clasificación de LaLiga con 27 puntos, mientras que el Alavés es séptimo con 12 puntos.

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