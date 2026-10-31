Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la lista de convocados de su equipo para enfrentarse al Deportivo Alavés, en un encuentro programado para este sábado, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga.
Las elecciones de Flick estuvieron marcadas por las ausencias de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Marc Bernal por lesión, mientras que el técnico alemán incorporó a Hamza Abdelkarim a las opciones ofensivas del Barça.
La lista completa del Barcelona para el partido ante el Alavés quedó de la siguiente manera:
Porteros: Joan García - Szczesny - Livakovic.
Defensas: João Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.
Centrocampistas: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Toni Fernández.
Delanteros: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Adame - Jordan - Hamza Abdelkarim.
El Barcelona ocupa el liderato de la clasificación de LaLiga con 27 puntos, mientras que el Alavés se sitúa en el séptimo puesto con 12 puntos.