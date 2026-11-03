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Hussein Hamdy
Traducido por

5 ausencias: Flick sorprende a Hamza Abdelkarim en la convocatoria oficial para el partido ante el Aston Villa

H. Abdelkarim
Barcelona U19 vs Aston Villa U19
Barcelona U19
Aston Villa U19
Youth League
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
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Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la lista de convocados de su equipo para enfrentarse al Aston Villa, partido previsto para hoy martes, en la cuarta jornada de la fase inicial de la Liga de Campeones.

Las elecciones de Flick estuvieron marcadas por las ausencias de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart por lesión, mientras que el técnico alemán incorporó a Hamza Abdelkarim a las opciones ofensivas del Barça.

Informaciones periodísticas habían confirmado que Hamza Abdelkarim jugará hoy con el equipo juvenil frente al Aston Villa en la Liga de Campeones.

La lista completa del Barcelona para el partido ante el Aston Villa quedó de la siguiente manera:

Próximos partidos
BAU

BAU

Youth League

03 nov 2026

Aston Villa U19

Aston Villa U19

BAR

BAR

Liga de Campeones

03 nov 2026

AVL

AVL

Porteros: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Defensa: Joao Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.

Centro del campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordon - Hamza Abdelkarim.

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