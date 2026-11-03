Hansi Flick, entrenador del Barcelona, anunció la lista de convocados de su equipo para enfrentarse al Aston Villa, partido previsto para hoy martes, en la cuarta jornada de la fase inicial de la Liga de Campeones.

Las elecciones de Flick estuvieron marcadas por las ausencias de Dani Olmo, Jules Koundé, Eric García, Andreas Christensen y Xavi Espart por lesión, mientras que el técnico alemán incorporó a Hamza Abdelkarim a las opciones ofensivas del Barça.

Informaciones periodísticas habían confirmado que Hamza Abdelkarim jugará hoy con el equipo juvenil frente al Aston Villa en la Liga de Campeones.

La lista completa del Barcelona para el partido ante el Aston Villa quedó de la siguiente manera:

Porteros: Joan García - Szczesny - Livakovic.

Defensa: Joao Cancelo - Baldé - Cubarsí - Gerard Martín - Álex Campos - Guillem.

Centro del campo: Brian Fariñas - Gavi - Fermín - Pedri - Rodri - De Jong - Bernal - Oriol Guerín.

Ataque: Gabriel Jesus - Lamine Yamal - Raphinha - Ademi - Jordon - Hamza Abdelkarim.