5.000 asientos que sacuden las cuentas del Barcelona: el nuevo Camp Nou inicia el viaje de los miles de millones

El nuevo estadio Camp Nou, que lleva el nombre de "Spotify", se encamina a desempeñar un papel central en el plan del Barcelona para aumentar sus ingresos y reforzar la sostenibilidad del club, tras el éxito de la directiva en lograr importantes beneficios de los asientos VIP y de hospitalidad.

Según el diario español "As", el Barcelona ha vendido hasta ahora cerca de 5000 entradas VIP, con contratos de duración variable, hasta superar los ingresos comprometidos los 380 millones de euros, en una señal del valor económico que el club apuesta obtener del nuevo estadio.

El Barcelona lanzó recientemente un nuevo modelo que permite a los socios obtener derechos exclusivos sobre asientos VIP durante 15 o 30 años a cambio de un pago inicial, con cerca de 2000 asientos disponibles actualmente dentro de este sistema, en colaboración con la empresa "Legends Global".

Se espera que este modelo proporcione al club ingresos anticipados estimados en cerca de 700 millones de euros a lo largo de 15 a 30 años, mientras que el nuevo estadio cuenta con cerca de 9400 asientos VIP y de hospitalidad, es decir, más de tres veces la cantidad que había en el estadio anterior.

El Barcelona ya había superado la venta de 3700 entradas VIP en mayo de 2025, con unos ingresos previstos que superaban los 335 millones de euros, antes de que la cifra ascendiera a más de 380 millones a medida que las ventas se acercaban a las 5000 entradas.

A través del nuevo Camp Nou, el Barcelona busca generar ingresos no solo durante los días de partido, sino también en los días en los que no se disputan encuentros, duplicando el rendimiento económico de cada asiento mediante los espacios de hospitalidad y los asientos de lujo.