¿5-0 o 6-2? Xavi elige la mayor victoria del Barcelona ante el Real Madrid

Xavi Hernández, exfigura del Barcelona, recordó la histórica victoria por 5-0 ante el Real Madrid en noviembre de 2010, revelando su predilección por ese enfrentamiento frente al célebre triunfo por 6-2 en el estadio Santiago Bernabéu en 2009, pese al lugar excepcional que ambas victorias ocupan en la memoria de la afición del conjunto catalán.

En declaraciones recogidas por el diario español "Sport", Xavi explicó que el partido del 6-2 fue perfecto, pero que la actuación del Barcelona en la victoria por 5-0 lo superó en cuanto a rendimiento y dominio, subrayando que el equipo ofreció un nivel excepcional ante el Real Madrid dirigido por José Mourinho en el estadio Camp Nou.

Sobre la comparación entre ambos partidos, Xavi dijo: "El partido del 2-6 fue perfecto, pero este lo superó en cuanto al juego, y la sensación fue magnífica, con una gran superioridad", señalando que aquella noche fue una de las experiencias más destacadas de su trayectoria futbolística.

La victoria por 5-0 en noviembre de 2010 se produjo en uno de los enfrentamientos más destacados entre ambos equipos, ya que Xavi abrió el marcador, antes de que Pedro, David Villa, que marcó dos goles, y Jeffren añadieran los otros cuatro tantos, para que el Barcelona confirmara su superioridad sobre su rival de siempre en una noche que sigue muy presente en la memoria de sus seguidores.

El exmediocampista explicó que la victoria por 6-2 en el Bernabéu, en mayo de 2009, representó un punto de inflexión importante en la carrera por LaLiga, pero que el triunfo por 5-0 adquirió una especificidad añadida debido al rendimiento colectivo y al dominio que el Barcelona impuso durante todo el encuentro.

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Xavi añadió que el ambiente del vestuario tras la victoria fue excepcional, afirmando: "Cuando ganas de esta manera, te cuesta dormir. Te levantas feliz y en pleno éxtasis. Es un día que te hace feliz de ser jugador del Barcelona".