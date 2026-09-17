48 horas separan al Barcelona de un nuevo fichaje ofensivo

El Barcelona se prepara para cerrar un nuevo fichaje ofensivo en las próximas horas, después de quedar a tan solo 48 horas de la fecha que le permite completar la contratación de uno de los talentos emergentes más destacados del fútbol portugués.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que el Barcelona ha tomado la decisión de fichar al delantero portugués Dani Freitre, de 15 años, y el club espera hasta el próximo sábado, cuando el jugador cumpla los 16 años, para completar oficialmente la operación, dado que se trata de un jugador extranjero que no puede firmar antes de alcanzar esa edad.

Freitre se sometió a un periodo de prueba con el juvenil "B" del Barcelona durante el verano, y rápidamente logró llamar la atención del cuerpo técnico gracias a su nivel y a su capacidad goleadora, tras participar en la concentración del equipo en la localidad de La Vall d'en Bas.

Durante los partidos amistosos que disputó con el Barcelona en verano, Freitre marcó tres goles en dos torneos y obtuvo el premio al mejor jugador, además de lograr una victoria sobre el Real Madrid en uno de los enfrentamientos del Clásico, lo que reforzó la convicción de los responsables del club sobre la necesidad de completar su fichaje.

Se espera que el delantero portugués inicie su andadura con el juvenil "B" bajo la dirección de Cesc Bosch, con quien el jugador ya había entrenado y disputado varios partidos amistosos durante las últimas semanas.

Freitre nació en Portugal, pero se trasladó a una edad temprana a Luxemburgo, donde jugó la temporada pasada con el Racing FC Union. A pesar de haber representado a las selecciones de Luxemburgo en las categorías inferiores, comenzó desde el año pasado a jugar con la selección de Portugal sub-15, y recientemente entrenó con la selección de Portugal sub-17.

Freitre llega como el más reciente de los talentos internacionales por los que apuesta el Barcelona en su cantera, tras la progresión de nombres como Juinsley Onstein, Ajay Tavares y Hamza Abdelkarim con el juvenil "A", mientras que Freitre iniciará la presente temporada con el juvenil "B" junto al defensa Mikael Baza.

Lee también:

¿Dará la vuelta a la tortilla? Vinicius Junior pierde su pulso con Mbappé