El Manchester City afronta un plazo decisivo hasta mañana viernes para presentar su recurso, tras ser declarado culpable de una infracción sistemática de las normas financieras de la Premier League que se prolongó durante casi una década entera, abriendo así un capítulo nuevo e incierto cuyas repercusiones definitivas sobre el club y la competición en su conjunto siguen sin estar claras.

La Premier League vive una situación de desdoblamiento sin precedentes: mientras que hasta ahora no se ha impuesto ninguna sanción deportiva al club, que negó haber cometido infracción alguna, el City continúa en lo más alto de la clasificación tras un arranque perfecto con cinco victorias consecutivas, y se prepara para reanudar la defensa de su título con un explosivo duelo ante el Liverpool el 11 de octubre.

Fuera del terreno de juego, todas las miradas se dirigen al viernes, fecha límite para determinar si el City recurrirá los resultados de la comisión independiente, un paso que prolongaría la causa iniciada hace años y aplazaría durante largos meses la resolución de cualquier posible sanción.

En este contexto, el abogado deportivo Tom Kane, socio del bufete Brandsmiths, afirma: "No es nada ideal, es simplemente la naturaleza y la magnitud de estos lamentables procedimientos legales, lo que hace que lleven tiempo, y existe esta duda que se cierne ahora sobre la competición en curso, algo muy negativo para la afición y para los jugadores de todos los clubes, incluido el Manchester City".

Añadió en declaraciones a "Reuters": "Lo único que quieres es un resultado, ¿verdad? Pero está claro que el asunto podría prolongarse más allá del final de la temporada, lo cual es muy negativo porque plantea más interrogantes sobre algunos logros si el City completa otra buena temporada".

El laberinto de preguntas y plazos

Aunque el fallo respondió a la cuestión de la culpabilidad, abrió la puerta a decenas de preguntas mucho más complejas: ¿cuánto durará el recurso? ¿Cuándo se determinarán las sanciones? ¿Puede el resultado afectar a la clasificación de la liga, al reparto de los premios económicos o a las plazas de clasificación europea? ¿Y qué ocurrirá si otros clubes empiezan a reclamar indemnizaciones?

Según las normas de la Premier League, la vista del recurso debe celebrarse en un plazo de 12 semanas desde su presentación, y la decisión debe emitirse en un plazo de 30 días desde la finalización de la vista, pero la liga no respondió a las consultas sobre la existencia de alguna flexibilidad en estos plazos, dada la enorme magnitud de la causa, pues solo el índice del paquete de documentos de la comisión independiente alcanzó las 750 páginas.

Kane comenta al respecto: "Con la complejidad de la causa y la cantidad de cargos, ¿es realmente posible resolver esto en ese tiempo? ¿Son seis meses? ¿O doce meses?", señalando que solo los honorarios legales ascenderán ya a decenas de millones de libras.

Kane considera que el recurso debe examinarse antes de cualquier vista para determinar las sanciones, y explica: "Tiene todo el sentido no perder tiempo ni dinero en una vista de sanciones cuando hay un recurso que podría cambiar el resultado de forma radical".

Y apuntó: "Desde fuera parece que el enfoque del Manchester City en esta causa es la dilación. Han dado largas hasta ahora, y se espera que el City, con el recurso, pueda aplazar de nuevo el resultado final dada la gran cantidad de pruebas; no las hemos visto, solo hemos visto la decisión".









El fantasma de las indemnizaciones persigue al City

La incertidumbre ya no se limita a los pasillos del fútbol, sino que se ha extendido al mundo de las finanzas y los negocios. La aerolínea Etihad Airways, patrocinador principal del club desde 2009, anunció esta semana que está en proceso de obtener asesoramiento legal tras rechazar unos resultados relacionados con acuerdos comerciales mencionados en la causa.

Entretanto, los clubes rivales estudian seriamente la posibilidad de presentar reclamaciones de indemnización por el dinero perdido en premios económicos, ingresos de la Liga de Campeones y otras oportunidades comerciales, después de que el comunicado de la Premier League asegurara que el City utilizó contratos comerciales "ficticios" dentro de esquemas para inflar los ingresos y reducir los costes en más de 900 millones de libras esterlinas (1.200 millones de dólares).

El estado de expectación se ha reflejado en la calle futbolística, donde los sentimientos de los aficionados oscilan entre la ira y el asombro. Cerca del estadio de Old Trafford apareció esta semana una enorme valla publicitaria con el lema "Bienvenidos a Mánchester", en alusión irónica al comunicado de culpabilidad, mientras que los debates de la afición, que giraban en torno a la táctica y los fichajes, se han convertido en conversaciones de bar sobre las sanciones y los procedimientos de recurso.

Kane cierra su análisis advirtiendo de que lo que viene puede ser aún más complejo: "Lidiar con el caso del Manchester City es ahora casi la parte más fácil. Lo que ocurra después, con los clubes que creen haber perdido premios económicos, ingresos comerciales o la oportunidad de disputar la Liga de Campeones, es lo que realmente podría complicar las cosas", señalando la posibilidad de que los jugadores y sus agentes recurran a la vía judicial.

Y así, hasta que se agoten todas las vías de recurso, se determinen las sanciones y se resuelva cualquier demanda posterior, la Premier League se encuentra en un estado de expectación sin precedentes: un club declarado culpable de graves infracciones de las normas del juego limpio financiero y que, pese a ello, sigue encabezando la liga, a la espera de conocer el verdadero coste de un fallo que podría cambiar la cara del fútbol inglés.



