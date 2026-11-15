«¿47 millones de libras? ¿Por qué no?»: El excentral del Liverpool Dejan Lovren insta al club a cerrar a precio de ganga el fichaje definitivo de Ronald Araujo, cedido por el Barcelona

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El exdefensa del Liverpool Dejan Lovren ha instado al club a ejercer la opción de compra de 55 millones de euros (47 millones de libras) por Ronald Araujo, cedido por el Barcelona. El central de 27 años se ha convertido rápidamente en una pieza fundamental en Anfield desde que llegó en agosto, cedido por el club catalán por una temporada.

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El defensa uruguayo destaca durante su cesión

Lovren cree que los dirigentes de Anfield no deberían perder tiempo en asegurar la continuidad de Araujo más allá del 30 de junio de 2027, después de su perfecta adaptación al fútbol inglés. Desde que llegó cedido en verano, el internacional uruguayo ha participado en los 10 primeros partidos de la Premier League del equipo de Merseyside y ha sido titular en ocho de ellos. Su club de origen todavía tiene al defensa bajo contrato en el Camp Nou hasta junio de 2031.

El excentral elogia sus condiciones físicas

El croata sabe lo que se necesita en el centro de la defensa: disputó 185 partidos y marcó ocho goles en todas las competiciones durante sus seis años en Merseyside, entre 2014 y 2020, antes de marcharse al Zenit de San Petersburgo. En la máxima categoría inglesa acumuló 162 partidos y siete goles: 31 encuentros y dos tantos con su antiguo club, el Southampton, y 131 partidos y cinco goles con el Liverpool.

En declaraciones a Tribal Football, Lovren explicó por qué el recién llegado destaca en Inglaterra: «Creo que la Premier League le va mejor a Ronald Araujo que la liga española. Es un jugador físicamente dominante, así que le viene perfectamente.

»Creo que seguirá mejorando y, no sé, quizá en el futuro pueda llegar a un acuerdo para quedarse definitivamente. En la Premier League, el Liverpool no será su única opción, pero el Liverpool es lo bastante inteligente como para valorar sus opciones. Es bastante joven, tiene 27 años. Así que, si lo está haciendo tan bien, ¿por qué no quedárselo?».

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La cláusula de compra ofrece una oportunidad a buen precio

Ante la posibilidad de que otros clubes de la máxima categoría sigan de cerca la situación del central si regresa a España el próximo verano, el exinternacional croata considera que el precio de compra del que se ha informado es una oportunidad demasiado buena para que su antiguo club la deje pasar.

Lovren instó a los dirigentes a convertir la cesión en un traspaso definitivo: «¿47 millones de libras? ¿Por qué no? En un futuro próximo probablemente costará 80 millones de libras, así que ¿por qué no ficharlo por este precio y convertirlo, con el tiempo, en un jugador aún más importante y mejor? Está en una edad perfecta. Le quedan cinco o seis buenos años para jugar al máximo nivel. Así que ¿por qué no?».

Un acérrimo rival será el próximo visitante de Anfield

Al hablar recientemente de sus planes a largo plazo, Araujo insistió en que aún es «demasiado pronto» para decidir dónde jugará la próxima temporada. Por ahora, el defensa está centrado en ayudar al Liverpool, cuarto clasificado, a mejorar los 18 puntos que ha sumado en sus 10 primeros partidos de liga. Cuando termine el parón de selecciones, el Liverpool volverá a jugar en la máxima categoría en Anfield contra su acérrimo rival, el Manchester United, en la jornada 11, el domingo 22 de noviembre.