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Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

44 años después, Guimarães rompe el silencio y revive el logro de Zico

Brazil vs Japan
Brazil
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B. Guimaraes
Zico
Brasil
Japón
EE. UU.

Un logro histórico que ha devuelto a la palestra un nombre legendario

El brasileño Bruno Guimarães lideró la remontada de su selección ante Japón el lunes en Houston, en la ronda de 32 del Mundial 2026.

Brasil remontó un 0-1 y ganó 2-1 con un gol en el 96’, avanzando a octavos en un duelo vibrante.

Cuando Japón bajó la presión, Brasil ganó terreno y controló el segundo tiempo.

La “samba” aprovechó para lanzar centros y movimientos rápidos, y Bruno Guimarães rompió el bloque japonés con habilidad antes de asistir a Gabriel Martinelli, quien marcó el gol de la victoria.

Según la red francesa «Stats Foot», Bruno Guimarães es el primer brasileño con cuatro asistencias en un Mundial desde Zico en 1982.

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La red añadió que los brasileños con más asistencias en una misma edición del Mundial en los últimos 60 años son: Pelé (6 en 1970), Tostão (4 en 1970), Zico (4 en 1982) y Bruno (4 en 2026). 4 asistencias en el Mundial de 1982; Bruno Guimarães: 4 asistencias en el Mundial de 2026».

Así, Guimarães se une a las leyendas brasileñas al igualar a Zico y acercarse al histórico registro de Pelé.

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