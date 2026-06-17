43 minutos bastan... ¡Haaland, el goleador histórico de Noruega en el Mundial!

Erling Haaland solo necesitó 43 minutos para convertirse en el máximo goleador de Noruega en un Mundial, en su debut.

Haaland marcó dos goles en la victoria 4-1 sobre Irak en la primera jornada del Mundial 2026, a los minutos 29 y 43.

El delantero del Manchester City llegó a dos tantos en fases finales, igualando primero el récord de Kjetil Rekdal y superándolo al lograrlos en solo un partido.

Rikdal marcó sus dos goles en dos ediciones distintas: Estados Unidos 1994 y Francia 1998.

Noruega volvía a un Mundial tras 28 años de ausencia.

Con 25 años, el ariete ratifica su condición de estrella mundial y traslada su olfato goleador del Manchester City a la cita planetaria, iniciando su aventura con un récord y un triunfo vital para su selección.