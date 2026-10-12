El Real Madrid encabeza la lista de los clubes a los que más goles les ha anulado la tecnología del videoarbitraje (VAR) en LaLiga desde la aplicación oficial del sistema en la temporada 2018-2019, después de que el número de sus goles anulados llegara a 42, con una amplia diferencia sobre sus perseguidores más cercanos, el Atlético de Madrid y el Villarreal, que comparten el segundo puesto con 22 goles cada uno, mientras que el Barcelona aparece en el séptimo lugar con 19 goles.

Según las estadísticas publicadas por el español Alexis Martín Tamayo, conocido como "MisterChip", a través de su cuenta en la plataforma "X", el Real Madrid lidera esta clasificación con una diferencia de 20 goles sobre el Atlético de Madrid y el Villarreal, y de 23 goles sobre su eterno rival, el Barcelona, en una lista que recoge los goles que el árbitro principal concedió en un primer momento antes de que la tecnología del vídeo interviniera para anularlos por infracciones durante la jugada del gol.

La acción de Vinicius y Saliba devuelve los números a la actualidad

Esta estadística ha vuelto a la actualidad durante el enfrentamiento entre el Real Madrid y el Villarreal, después de que se anulara un gol del conjunto blanco tras la revisión de la tecnología del vídeo, a raíz de una infracción cometida por el brasileño Vinicius Junior sobre el defensa del Villarreal Nathan Saliba, consistente en tirarle del pelo segundos antes de marcar el gol que iba a darle al Real Madrid su segundo tanto en el partido.

El árbitro Isidro Díaz de Mera, perteneciente al comité de La Mancha, no advirtió la infracción en un primer momento y concedió el gol, antes de que interviniera el árbitro asistente de vídeo Alejandro Muñiz Ruiz, perteneciente al comité de Galicia, y pidiera revisar la acción, de modo que el árbitro rectificó su decisión y anuló el gol tras confirmar la existencia de la infracción.

42 goles al Real Madrid desde la aplicación de la tecnología del vídeo

Desde la entrada en vigor de la tecnología del videoarbitraje en LaLiga en la temporada 2018-2019, el sistema ha anulado 42 goles al Real Madrid después de que el árbitro los concediera sobre el campo en un primer momento, con una media cercana a los 5 goles por temporada, según los datos publicados.

Estas cifras indican que esos 42 goles habrían subido al marcador a favor del conjunto blanco si los partidos hubieran continuado sin la intervención de la tecnología del vídeo, conforme al escenario hipotético en el que se basa la estadística, lo que coloca al Real Madrid al frente de la lista con una diferencia clara respecto al resto de los clubes.

El Atlético de Madrid y el Villarreal ocupan el segundo puesto, después de que a cada uno se le anularan 22 goles, es decir, cerca de la mitad de los goles anulados al Real Madrid, mientras que tres clubes se sitúan en el siguiente lugar con 20 goles cada uno: el Celta de Vigo, la Real Sociedad y el Sevilla.

El Barcelona, por su parte, aparece en el séptimo puesto después de que la tecnología del vídeo le anulara 19 goles durante el periodo que cubre la estadística, con lo que la diferencia entre él y el Real Madrid alcanza los 23 goles, algo que coloca al club blanco al frente de esta clasificación con una amplia ventaja sobre su rival tradicional.

¿Y si LaLiga no hubiera tenido la tecnología del vídeo?

La estadística ofrece una visión hipotética de lo que podría haber ocurrido si los partidos de LaLiga hubieran continuado sin la tecnología del vídeo durante el periodo comprendido entre 2018 y 2026: el Real Madrid se habría beneficiado de la concesión de unos 4,6 goles ilegales por temporada, frente a 2,1 goles del Barcelona.

Según esos mismos cálculos, el Atlético de Madrid y el Villarreal se habrían beneficiado de la concesión de unos 2,4 goles ilegales cada uno por temporada, mientras que la media habría sido de 2,2 goles para el Celta de Vigo, la Real Sociedad y el Sevilla.