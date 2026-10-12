El Real Madrid encabeza la lista de los clubes a los que la tecnología del videoarbitraje "VAR" ha anulado más goles en LaLiga desde que el sistema se implantó oficialmente en la temporada 2018-2019, después de que el número de sus goles anulados llegara a 42, con una amplia diferencia sobre sus perseguidores más cercanos, Atlético de Madrid y Villarreal, que comparten el segundo puesto con 22 goles cada uno, mientras que el Barcelona aparece en el séptimo lugar con 19 goles.

Según las estadísticas publicadas por el español Alexis Martín Tamayo, conocido como "MisterChip", a través de su cuenta en la plataforma "X", el Real Madrid lidera esta clasificación con 20 goles de diferencia sobre el Atlético de Madrid y el Villarreal, y 23 goles sobre su eterno rival, el Barcelona, en una lista que recoge los goles que el árbitro principal concedió en un primer momento antes de que la tecnología del vídeo interviniera para anularlos por infracciones durante la jugada del gol.

La acción de Vinicius y Saliba devuelve los números a la actualidad

Esta estadística volvió a la actualidad durante el enfrentamiento entre Real Madrid y Villarreal, después de que se anulara un gol del conjunto blanco tras la revisión de la tecnología del vídeo, a raíz de una infracción cometida por el brasileño Vinicius Junior sobre el defensa del Villarreal Nathan Saliba, consistente en tirarle del pelo segundos antes de anotar el gol que habría dado al Real Madrid su segundo tanto en el partido.

El árbitro Isidro Díaz de Mera, perteneciente al comité de La Mancha, no advirtió la infracción en un primer momento y concedió el gol, antes de que el árbitro asistente de vídeo Alejandro Muñiz Ruiz, perteneciente al comité de Galicia, interviniera y solicitara la revisión de la jugada, lo que llevó al árbitro a rectificar su decisión y anular el gol tras confirmar la existencia de la infracción.

42 goles al Real Madrid desde la implantación de la tecnología del vídeo

Desde que la tecnología del videoarbitraje entró en vigor en LaLiga en la temporada 2018-2019, el sistema ha anulado 42 goles al Real Madrid después de que el árbitro los hubiera concedido inicialmente sobre el campo, con una media cercana a los 5 goles por temporada, según los datos publicados.

Estas cifras indican que los 42 goles se habrían concedido en favor del conjunto blanco si los partidos hubieran continuado sin la intervención de la tecnología del vídeo, conforme al escenario hipotético en el que se basa la estadística, lo que coloca al Real Madrid en el primer puesto de la lista con una clara diferencia respecto al resto de los clubes.

El Atlético de Madrid y el Villarreal ocupan el segundo lugar, después de que a cada uno se le anularan 22 goles, es decir, cerca de la mitad de los goles anulados al Real Madrid, mientras que tres clubes se sitúan en el puesto siguiente con 20 goles cada uno: Celta de Vigo, Real Sociedad y Sevilla.

El Barcelona, por su parte, aparece en el séptimo puesto después de que la tecnología del vídeo le anulara 19 goles durante el periodo que abarca la estadística, con lo que la diferencia con el Real Madrid llega a 23 goles, lo que coloca al club blanco a la cabeza de esta clasificación con una amplia ventaja sobre su rival tradicional.

¿Y si LaLiga no hubiera tenido la tecnología del vídeo?

La estadística ofrece una visión hipotética de lo que podría haber ocurrido si los partidos de LaLiga hubieran continuado sin la tecnología del vídeo durante el periodo comprendido entre 2018 y 2026; en ese caso, el Real Madrid se habría beneficiado de la concesión de unos 4,6 goles ilegales por temporada, frente a 2,1 goles del Barcelona.

Según los mismos cálculos, el Atlético de Madrid y el Villarreal se habrían beneficiado de la concesión de unos 2,4 goles ilegales cada uno por temporada, mientras que la media habría sido de 2,2 goles para el Celta de Vigo, la Real Sociedad y el Sevilla.