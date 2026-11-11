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El VfB Stuttgart está dispuesto, al parecer, a traspasar a Bilal El Khannouss en el próximo mercado de fichajes de invierno. Así lo informa Sky.

Según esa información, el club suabo estaría dispuesto a negociar a partir de una oferta de 40 millones de euros más primas. Sin embargo, hasta ahora no se habrían producido negociaciones concretas con otros clubes.

El principal interesado sería el Galatasaray de Estambul, club turco de primer nivel que llevaría tiempo siguiendo al atacante marroquí. No obstante, sus gestiones no habrían pasado todavía de la mera observación.

El Khannouss tiene contrato con el VfB desde el verano pasado, después de que el club ejerciera la opción de compra de 15 millones de euros tras una cesión de un año y fichara de forma definitiva al futbolista de 22 años procedente del Leicester City.

Getty Images

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¿Cómo le ha ido a Bilal El Khannouss en lo que va de temporada?

Tras una convincente primera temporada, El Khannouss no está cumpliendo las expectativas este año. Solo suma dos goles en 15 partidos oficiales entre todas las competiciones. Además, en el pasado se informó de que no estaría del todo satisfecho con los minutos de juego que le concede el entrenador Sebastian Hoeneß.

Próximos partidos S04 Bundesliga 12:30 VFB

También por ese motivo, el VfB estaría planteándose ahora dejar salir a El Khannouss en invierno. Su contrato en Stuttgart vence el 30 de junio de 2029 y, además, incluiría una cláusula de rescisión fijada en 75 millones de euros.

En el Galatasaray, el marroquí podría sustituir, por ejemplo, a Leroy Sane en una de las bandas de ataque. Según informaciones de Sky, el alemán sería candidato a salir debido a su bajo rendimiento hasta ahora.