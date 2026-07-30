Según informa la emisora española Cadena COPE, el Fulham está cerca de fichar a García. Según esa información, ambos clubes ya han alcanzado un acuerdo y Fulham pagará la friolera de 40 millones de euros por el 70 por ciento de los derechos del goleador. Además, se dice que el Real se ha asegurado una opción de recompra por García, en caso de que algún día quiera recuperar al canterano.

En Fulham, García se reencontraría con su exentrenador Álvaro Arbeloa. El delantero ya había sido entrenado por Arbeloa en la cantera del Real y, a comienzos de año, este ascendió tras la destitución de Xabi Alonso de técnico del filial a entrenador del primer equipo. Al final de la temporada recién concluida, Arbeloa ya tuvo que dejar su cargo en el club blanco y ahora, al parecer, se lleva a García con él a la Premier League.

A comienzos de julio, Arbeloa firmó un contrato de tres años con el Fulham y allí toma el relevo de Marco Silva. El portugués había entrenado a los Cottagers durante los últimos cinco años, primero devolviéndolos a la Premier League y después asentándolos en la zona media de la tabla. Ahora, Silva se convirtió en el sucesor de José Mourinho en el Benfica de Lisboa, quien a su vez sucedió a Arbeloa en el Real Madrid.

Real Madrid: Gonzalo García había causado sensación en el Mundial de Clubes

García se formó en la cantera del Real y, en la temporada 2024/25, se había ganado metas mayores con una campaña sobresaliente en el filial. En 36 partidos en la tercera división española, logró entonces 25 goles. Como recompensa, el joven viajó en el verano de 2025 al Mundial de Clubes y, allí, fue siempre titular, en un primer momento debido a la baja por enfermedad de Kylian Mbappé. García aprovechó su oportunidad con goles importantes y acabó marcando cuatro veces en seis partidos en el Mundial de Clubes.





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Después, en la temporada recién terminada, tuvo que conformarse en su mayoría con un papel de revulsivo ante la competencia de primer nivel en el ataque del Real, aunque contó con minutos de manera regular. Entre todas las competiciones, García disputó 39 partidos, marcó ocho goles y dio tres asistencias. Desde la llegada de Arbeloa a mediados de enero, su tiempo de juego al menos había aumentado algo más.

Si los 40 millones de euros del Fulham por García terminan entrando realmente en las arcas del Real, eso supondría un nuevo aumento del saldo positivo de traspasos en lo que va de verano. A los 90 millones de euros invertidos hasta ahora, incluida la compensación por el entrenador Mourinho, se opondrían entonces unos ingresos por traspasos de más de 150 millones de euros. Una gran parte de esa cifra se debe a los porcentajes de futuras ventas que el Real pactó en la salida de antiguos talentos propios. Un ejemplo: de los 40 millones de euros que el Liverpool pagó a CA Osasuna por el ex talento del Real Víctor Muñoz, 20 millones fueron a parar al Bernabéu debido a una cláusula del 50 por ciento sobre una futura venta.

¿Cambio al Fulham? Gonzalo García también habría estado en la órbita del BVB y del VfB

García, cuyo contrato con el Real sigue vigente hasta 2030, había despertado mientras tanto el interés de varios clubes importantes. También el Borussia Dortmund y el VfB Stuttgart habrían seguido de cerca al jugador de 22 años, mientras que Fenerbahce o el Sevilla FC eran considerados interesados. Si Fulham logra cerrar el fichaje, García querrá, naturalmente, ganarse allí un puesto de titular. Su competidor directo sería Rodrigo Muniz, aunque viene de una temporada marcada por las lesiones en la que solo anotó un gol en 21 partidos de la Premier League. En la punta del ataque del Fulham, Muniz se fue alternando con el internacional mexicano Raúl Jiménez, cuyo contrato, sin embargo, expiró a finales de junio y que se marchó gratis al Wolverhampton Wanderers, recién descendido a Segunda.





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Además, García sería competencia adicional para Jonah Kusi-Asare, ex talento del Bayern. El delantero de 19 años ya había jugado la pasada temporada cedido por el FCB en el Fulham, y ahora el conjunto londinense lo fichó en propiedad por un total de diez millones de euros. Hasta la fecha, sin embargo, Kusi-Asare apenas ha tenido oportunidades y en la Premier League no ha pasado de siete apariciones como suplente.

Si García deja el Real, los blancos probablemente evitarían así otro asunto con potencial explosivo. ESPN Brasil informó recientemente de que el subcampeón de España quiere desprenderse este verano de García o de la joya brasileña Endrick. En el caso de este último, eso podría haber provocado problemas, ya que Endrick no quiere bajo ningún concepto volver a salir cedido tras su reciente préstamo al Olympique de Lyon, que resultó exitoso. En lugar de eso, el jugador de 20 años planea hacer todo lo posible para dar el salto definitivo en el Real dos años después de su llegada.