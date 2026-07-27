Un club ha intensificado sus movimientos para fichar a Rafael Leao, después de enviar a varios de sus directivos a Italia para negociar directamente con el Milan y los representantes del jugador, en medio del interés que muestran también el Galatasaray y el Benfica.

Tanto la cadena "Sport Italia" como el experto turco en el mercado de fichajes Yagiz Sabuncuoglu confirmaron que el avión que trasladaba al director Cihan Kamer y a varios directivos del Fenerbahçe aterrizó la noche de este lunes en el aeropuerto de Milán.

La misión de la delegación del Fenerbahçe consiste en negociar el valor de la operación y las condiciones personales con la directiva del Milan y el entorno de Rafael Leao.

Los informes señalaron que el Fenerbahçe quiere incorporar a Leao por un máximo de 40 millones de euros, cifra que representa el mínimo que podría aceptar el Milan, aunque el conjunto rossoneri rechaza cerrar la operación bajo la modalidad de cesión con opción de compra.

El jugador continúa disfrutando de sus vacaciones tras la participación de la selección de Portugal en el Mundial, y se encuentra en Brasil promocionando su propia marca de ropa.

Leao se prepara para incorporarse a la gira de pretemporada del Milan para la nueva campaña en Australia, y está previsto que viaje directamente hacia allí en algún momento de esta semana, a menos que antes alcance un acuerdo sobre su traspaso.

Tanto el Milan como el jugador saben que la separación entre ambos se producirá durante el actual mercado de fichajes de verano, pero las ofertas esperadas no han llegado de la forma prevista, ya que hasta el momento el interés serio se ha limitado a clubes de la liga turca.

Tanto el Galatasaray como el Benfica han mostrado su interés en fichar al jugador, teniendo en cuenta que el club portugués se movió con mayor intensidad tras el tropiezo de sus negociaciones con la estrella libre Mohamed Salah, aunque el Fenerbahçe se ha convertido en el primer club en enviar personalmente a sus directivos a Italia para iniciar las negociaciones.