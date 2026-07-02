Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, prometió vengar la derrota por el «gol de la mano» de Maradona, cuarenta años después de aquel tanto que rompió los corazones ingleses.

Tuchel, entonces adolescente en Alemania, vio por televisión cómo la Inglaterra de Bobby Robson caía ante la Argentina de Maradona en los cuartos de final del Mundial de 1986 en México.

Maradona marcó el primer gol con la mano y luego anotó otro tras una jugada individual desde el centro del campo.

Esta semana Inglaterra vuelve al Estadio Azteca para enfrentar a México en octavos de final.

El técnico quiere usar ese recuerdo como motivación extra para que los “Tres Leones” avancen a cuartos.

«Vamos a darle la vuelta a la situación y a recuperar lo que nos corresponde», declaró Tuchel al *Daily Mail*.

Y añadió: «Me encanta el fútbol y los torneos de antaño. En St George’s Park, donde nos alojamos, hay fotos del Mundial de México: Gary Lineker marcando, los entrenadores y Peter Shilton. Son grandes momentos de la historia. Es hora de reconciliarnos con este estadio y cambiar el rumbo».

El técnico alemán añadió: «No viví de cerca la historia de la “mano de Maradona”, pero me importa. Tenía trece años y Alemania había jugado la final contra Argentina».

Y añadió: «Recuerdo un libro ilustrado en la mesita del salón, fotos llenas de banderas y la sombra de algo colgado en el centro del Azteca que no se movía; el sol estaba tan bajo que la sombra permanecía en el centro del campo».

Concluyó: «Estoy deseando jugar este partido. Es un duelo histórico en un estadio histórico. Enfrentaremos a todo un país y a la pasión de su afición».