Cuatro partidos fueron suficientes para que Zinedine Zidane empezara a redibujar los rasgos de la selección francesa. Tres victorias y un empate, siete goles a favor por solo dos en contra y, lo más importante, dio a la mayoría de sus jugadores la oportunidad de aparecer, para salir de la primera concentración internacional con una lista de ganadores y perdedores, en medio de sorpresas que podrían cambiar la cara de los Bleus en la próxima etapa.

Y según la valoración del sitio francés "Foot Mercato", Zidane aprovechó más de dos semanas de trabajo para formarse una imagen inicial de sus 23 jugadores disponibles, después de haber dado minutos a casi todos salvo al tercer portero, Jean Butez.

Olise, la estrella más destacada

Michael Olise fue el principal beneficiado de la concentración, después de marcar cuatro goles en los últimos tres partidos, confirmando que es uno de los elementos más decisivos en el inicio de la era Zidane.

Estas cifras refuerzan sus opciones de ser titular en la banda derecha dentro del esquema 4-3-3, mientras que Désiré Doué también dejó una fuerte impresión, tras brillar en la banda derecha ante Bélgica, antes de marcar un gol y dar dos asistencias en el siguiente enfrentamiento ante el Manchester United.

En cuanto a Rayan Cherki, necesitó algo de tiempo para adaptarse a su nuevo rol como centrocampista todoterreno, pero recuperó su brillo ante Bélgica, lo que podría llevar a Zidane a volver a probar esta opción.

En el medio campo, Eduardo Camavinga regresó con fuerza tras su ausencia en el Mundial de 2026, mientras que Lucas Da Cunha consolidó su posición como uno de los descubrimientos más destacados de la etapa, pese al error que cometió ante Italia.

Jacquet y Yoro, las sorpresas de la defensa

En la línea trasera, Jérémy Jacquet se robó las miradas gracias a su fortaleza física y a su atrevimiento en la salida del balón, perfilándose como un proyecto de defensa a largo plazo con la selección.

Asimismo, Leny Yoro aprovechó la ausencia de última hora de Ibrahima Konaté y ofreció una actuación llamativa en el último partido, confirmando su capacidad para competir con fuerza por un puesto de titular.

En las posiciones de los laterales, Adrien Truffert destacó como uno de los elementos más estables, mientras que Pierre Kalulu recibió los elogios del cuerpo técnico gracias a su dinamismo, su esfuerzo y su disciplina táctica. En cuanto a Andy Diouf, ofreció buenos niveles, pero todavía necesita más confirmación.

Dembélé, ¿el mayor perdedor?

Por otro lado, el parón no fue ideal para Ousmane Dembélé. Y pese a la claridad de la idea de Zidane de utilizarlo como delantero puro, la estrella del Paris Saint-Germain fracasó en dejar la huella esperada ante Turquía e Italia, y su rendimiento tampoco mejoró mucho cuando participó como suplente frente a Bélgica.

Y cuando regresó a la banda derecha en el cuarto partido, volvió a sufrir para generar espacios y desperdició ocasiones, convirtiéndose en uno de los principales signos de interrogación en las cuentas de Zidane.

Y Dembélé no estuvo solo en el círculo de los perdedores. Esteban Lepaul encontró una clara dificultad para mostrar sus capacidades técnicas al más alto nivel, mientras que Bradley Barcola perdió su carrera en la banda izquierda frente a Doué y Mbappé, y no logró imponerse de la forma requerida. Asimismo, Maghnes Akliouche se mostró con mucho esfuerzo, pero careció de atrevimiento y contundencia de cara al arco.

Mbappé, el ganador indirecto

La paradoja es que Kylian Mbappé podría ser uno de los mayores beneficiados de este periodo, a pesar de haber participado en un solo partido ante Turquía. El francés no se vio del todo cómodo en la banda izquierda, pese a marcar un gol, y con su salida por lesión, ni Dembélé ni Lepaul lograron aprovechar la posición de delantero puro.

En cambio, Doué brilló en la banda, y apareció la compenetración entre él, Olise y Cherki, algo que podría darle a Mbappé la oportunidad de volver a su posición preferida en el corazón del ataque durante el próximo parón internacional de noviembre.

Y tras cuatro exámenes, parece que Zidane ya ha empezado a dibujar un nuevo mapa para la selección de Francia: un mapa en el que avanzan Olise, Doué, Yoro y Jacquet, mientras que Dembélé, Barcola y Lepaul se encuentran ante la ardua tarea de recuperar su lugar.



