El Borussia Dortmund dejó escapar una victoria que tenía al alcance de la mano, después de empatar en su campo ante el Werder Bremen (2-2), la noche del viernes, en la apertura de la quinta jornada de la Bundesliga, pese a adelantarse con dos goles a 5 minutos del final.

El Dortmund anotó un doblete en los minutos 80 y 85 a través de Daniel Svensson y Nico Schlotterbeck, respectivamente.

Pero el Bremen respondió rápidamente con un gol en el minuto 88, obra de Ludovit Reis, antes de que Niclas Füllkrug lograra el empate agónico en el minuto 90+2.

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El Dortmund dominó el partido con un 69% de posesión y realizó 18 remates, 11 de ellos entre los tres palos, pero chocó contra la brillante actuación del portero Karl Hein.

El conjunto amarillo y negro elevó su cuenta a 13 puntos en 5 partidos, para mantenerse líder de forma provisional, con 3 puntos de ventaja sobre el Bayern Múnich, segundo, que tiene 10 puntos en 4 partidos.

El gigante bávaro necesita vencer al Augsburgo por cualquier resultado, la noche del sábado, para igualar al Dortmund en número de puntos y arrebatarle el liderato gracias a la diferencia de goles. Antes de la jornada actual, la diferencia de goles del Bayern era de +12 frente a +7 del Dortmund, algo que no cambió tras el empate.

Asimismo, el Friburgo, tercero en la clasificación, cuenta con 10 puntos en 4 partidos y se enfrenta al Schalke el domingo, lo que significa que podría alcanzar al Dortmund y al Bayern en número de puntos, mientras que el Bremen elevó su cuenta a 8 puntos en el cuarto puesto.



