La victoria del Real Madrid en el Clásico no fue solo cuestión de tres puntos, sino el anuncio del nacimiento de un equipo nuevo. El triunfo por 2-1 ante el Barcelona en su propio feudo no solo recortó la diferencia a tan solo tres puntos, sino que reveló una revolución táctica liderada por José Mourinho, una revolución que llevó a los analistas a coincidir en una sola frase: "Mourinho por fin se ha convencido a sí mismo".

El conjunto merengue logró una victoria valiosa y decisiva sobre su eterno rival, el Barcelona, por 2-1 el domingo, en un partido que reavivó la lucha por el título de la Liga española, después de que el equipo de Hansi Flick pareciera invencible con una racha de nueve triunfos consecutivos.

Con un doblete de su estrella francesa Kylian Mbappé, quien confirmó una vez más que es la peor pesadilla de las defensas del Barcelona, el Madrid aprovechó la ausencia de la influyente dupla formada por Lamine Yamal y Raphinha para recortar la diferencia en la clasificación a tan solo tres puntos, pese a mantenerse en la tercera posición por detrás del Barcelona y el Atlético de Madrid.

¿Cuál es el secreto del cambio?

Según lo analizado en el célebre programa "Carrusel Deportivo", la victoria no se debió únicamente al brillo de Mbappé, sino al enfoque táctico de Mourinho, en el que superó por completo a Flick, que pareció no tener un plan alternativo.

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El analista Julio Pulido considera que esta victoria representa un gran éxito personal para Mourinho, al afirmar: "Creo que es un gran éxito de Mourinho, porque ha sido capaz de cambiar su plan inicial para adaptarlo a las necesidades reales del equipo".

Pulido explica el cambio radical en las ideas del técnico portugués: "Si miramos el plan de Mourinho hasta la semana pasada, veíamos a Tchouaméni y Valverde encerrados en el centro del campo, a Bernardo Silva en el banquillo tras haber desaparecido por completo, a Diomande en el banco porque insistía en alinear a Vinicius, y nunca pensó en poner a Valverde en la banda derecha, y ese es el gran cambio".

El partido ante el Sevilla, el punto de inflexión

Pulido revela que el verdadero punto de inflexión no estuvo en el Clásico, sino una semana antes, en el partido en el que el Real Madrid arrolló al Sevilla por 4-1, y desde aquella noche, Mourinho comprendió que era capaz de construir un equipo diferente.

Afirmó: "El partido ante el Sevilla fue un punto de inflexión, las cosas cambiaron desde aquel encuentro, alineó con valentía a Valverde y sentó a Vinicius en el banquillo, trasladó a Güler a una posición más cercana al corazón del campo y mejoró su rendimiento de forma increíble, ese es el verdadero éxito de Mourinho".

El Barcelona, de ser un escuadrón invencible a un equipo rodeado de dudas

Por su parte, el analista Miguel Martín Talavera señaló que el Real Madrid actual es completamente diferente del equipo que comenzó la Liga, y aunque sigue en la tercera posición, todos esperaban esta mejoría.

Talavera añadió un punto de suma importancia relativo al rival del Madrid: "Al margen del éxito de Mourinho y de la destacada actuación del Real Madrid, creo que la noticia más importante es que el Barcelona, que era invencible, deslumbrante y batía récords, ha perdido dos partidos en tres días y ha vuelto a la realidad".

Concluyó: "Han demostrado que esto requiere mucho trabajo y que nadie ha ganado nunca nada en octubre, y ahora veo al Barcelona rodeado de dudas, especialmente tras su derrota ante el Paris Saint-Germain".



