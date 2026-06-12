4 cambios respecto al partido contra Egipto... La alineación prevista de Brasil frente a Marruecos

Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ya tiene casi definida la alineación para el debut contra Marruecos mañana sábado (hora costa este de EE. UU.) en la primera jornada del Mundial 2026.

Según ESPN Brasil, el técnico repitió el mismo once en el último entrenamiento, lo que confirma sus planes.

Se esperan varios cambios respecto al amistoso contra Egipto (2-1): Danilo, Gabriel Magalhães, Alex Sandro y Matheus Cunha entrarán por Wesley, Roger Ibáñez, Douglas Santos e Igor Thiago.

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Según la cadena brasileña, la Seleção saldrá con:

Alisson en la portería, con Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Alex Sandro en defensa.

En el medio campo estarán Casemiro y Bruno Guimarães, mientras que en la delantera jugarán Lucas Paquetá, Raphinha, Vinicius Junior y Matheus Cunha.

Brasil aspira a su sexto título, mientras que los Leones del Atlas buscan repetir o superar las semifinales de Qatar 2022.