4 ausencias: la maldición de las lesiones golpea al Al-Ittihad antes de la cumbre asiática

La maldición de las lesiones golpeó las filas del club saudí Al-Ittihad, antes de su esperado partido contra el Al-Jazira emiratí en la Liga de Campeones de Élite de Asia.

El Al-Ittihad se enfrentará al Al-Jazira el próximo martes, en el estadio Mohammed bin Zayed de la capital emiratí, Abu Dabi, en la ronda preliminar clasificatoria para la fase de liga del torneo de élite asiático.

El diario saudí "Arriyadiyah" señaló que el Al-Ittihad disputará el encuentro sin 4 de sus jugadores, encabezados por el defensa saudí Ahmed Sharahili y el centrocampista maliense Mamadou Doumbia, ya que ambos se someten a programas de rehabilitación para recuperarse de la lesión.

El diario también reveló dos nuevas ausencias, las del defensa Saad Al-Mousa y el delantero Talal Haji, ya que el alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, decidió dejarlos fuera del partido por falta de disponibilidad.

En cambio, el resto de los jugadores estarán listos para incorporarse a la lista que dará a conocer el técnico alemán 48 horas antes del partido.

Wissing podrá contar con los servicios de 13 jugadores extranjeros, que podrían llegar a ser 14 tras completar el fichaje del centrocampista senegalés Dion Lopy, procedente del Almería español.

El Al-Ittihad aspira a comenzar la temporada de forma sólida, superando el obstáculo del Al-Jazira, para asegurar su participación en la próxima edición del torneo asiático, con la esperanza de recuperar el título ausente de sus vitrinas desde hace 21 años.

Cabe recordar que el Al-Ittihad se preparó para la nueva temporada disputando 4 partidos amistosos en su concentración en España, en los que logró ganar 2 de ellos, ante el Orlando Pirates sudafricano por 3-2 y el Las Palmas por 2-1, antes de caer frente al Real Mallorca por 4-2 y empatar con el Málaga a 2-2.