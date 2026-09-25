35 lesiones y 1701 días de baja: el Real Madrid frente a la pesadilla

Apenas había recuperado el aliento el Real Madrid tras reforzar su línea defensiva, cuando el fantasma de las lesiones volvió a llamar a las puertas de Valdebebas. Ibrahima Konaté, a quien el club fichó este verano para reforzar el eje de la defensa, regresó de la concentración con la selección francesa con un leve esguince en la rodilla derecha, convirtiéndose en la víctima más reciente de la serie de lesiones que persigue a los defensas del equipo en los últimos años.

Y aunque la lesión de Konaté no parece grave por el momento, su oportunidad genera inquietud dentro del Real Madrid, sobre todo porque el club lo fichó precisamente para resolver una crisis defensiva crónica que se ha agravado por las lesiones.

El Real Madrid ya sufría ausencias importantes en el eje de la defensa: David Alaba se marchó tras una larga lucha contra las lesiones, mientras que Éder Militão no pudo comenzar la temporada con normalidad, en tanto que Antonio Rüdiger necesitó una gestión minuciosa de su estado físico.

Por ello, el club recurrió durante los dos últimos mercados de fichajes a reforzar esta posición con la incorporación de Dean Huijsen y Konaté, además de la promoción del joven Raúl Asencio y el uso ocasional de Aurélien Tchouaméni en el eje de la defensa.









Pero la maldición del eje de la defensa no se detuvo. De las ocho lesiones que ha sufrido el Real Madrid desde el inicio de la temporada bajo la dirección de José Mourinho, cuatro se produjeron en la posición de central, con dos lesiones para Asencio, una para Huijsen y otra para Konaté.

Las cifras revelan la magnitud del problema que ha sufrido el Real Madrid durante las tres últimas temporadas. Los siete defensas que pasaron por la plantilla del equipo durante este período sufrieron 35 lesiones, que provocaron 1.701 días de baja.

Lo llamativo es que la crisis continuó con el inicio de la presente temporada, después de que tres defensas ya hayan sufrido problemas físicos: Asencio, Huijsen y Konaté, según informó el diario español Marca.

Militão y Alaba: la cara más dura de la crisis

Éder Militão sigue siendo el caso más preocupante. El defensa brasileño sufrió 8 lesiones, que lo alejaron de los terrenos de juego durante 700 días, y solo disputó 52 partidos de los 179 durante las tres últimas temporadas.

Militão comenzó la presente temporada en la fase de recuperación de una larga lesión que sufrió el pasado abril, después de que se esperara de él que liderara la línea defensiva tras la salida de Sergio Ramos y Raphaël Varane.

En cuanto a David Alaba, este sufrió a su vez 8 lesiones y 607 días de baja, y solo disputó 47 partidos de los 179 durante el mismo período, antes de marcharse del club.

Rüdiger y Huijsen: la lista se amplía

Antonio Rüdiger asumió la carga de la ausencia de sus compañeros durante largos períodos, pero él también sufrió lesiones, después de padecer 5 lesiones y ausentarse durante 195 días, con su participación en 129 partidos de los 179 durante las tres últimas temporadas.

En cuanto a Huijsen, en su primera temporada con el Real Madrid sufrió cinco problemas físicos y se ausentó 69 días, mientras que disputó 40 partidos de los 56 en la temporada pasada.

Asencio también sufrió lesiones, ya que padeció tres problemas físicos la temporada pasada, por los que se ausentó 31 días, antes de comenzar la presente temporada con dos lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego durante 44 días.

Nacho y Vallejo: víctimas anteriores

La lista de defensas que sufrieron lesiones incluye también a Nacho y Vallejo, pese a su salida del Real Madrid. En su última temporada con el club, Nacho sufrió dos lesiones y se ausentó 23 días, mientras que Vallejo padeció cuatro lesiones en la temporada 2024-2025, por las que se ausentó 76 días.

Así, el Real Madrid se encuentra ante una crisis recurrente en la posición de central, donde Konaté llegó al equipo en busca de estabilidad, pero rápidamente se vio dentro de la lista de lesionados, renovándose los temores de que continúe la maldición del eje de la defensa que le ha costado mucho al club durante los últimos años.







