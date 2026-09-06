El Chelsea terminó su partido ante el Arsenal, la noche del domingo, con una derrota por 1-2 frente al vigente campeón de la Premier League, en un enfrentamiento que dejó una gran incógnita sobre la profundidad de las opciones del equipo en el centro del campo.

Llamó la atención que el Chelsea acabara el encuentro con dos jugadores que iniciaron ambos su carrera en la posición de lateral derecho, Reece James y Malo Gusto, situados juntos en el mediocampo, algo que suscita interrogantes sobre cómo llegó el equipo a esta situación, pese a haber gastado 349 millones de libras esterlinas durante el mercado de fichajes de verano.

Reece James, que comenzó su carrera como lateral derecho, era el encargado de vigilar al capitán del Arsenal, Martin Ødegaard, pero falló en la marca durante la jugada en la que el noruego anotó el gol de la victoria para los locales en el estadio "Emirates".

Xabi Alonso, técnico del Chelsea, había elogiado las cualidades de James antes del partido, asegurando su convicción de que el jugador inglés posee las condiciones que lo capacitan para convertirse en uno de los mejores centrocampistas del mundo, según informó la "BBC Sport".

Al margen de la jugada del gol, James ofreció una actuación buena en general, sobre todo teniendo en cuenta que pasó casi la mitad de la temporada pasada jugando en el centro del campo. Sin embargo, la forma de utilizarlo refleja la existencia de interrogantes legítimos sobre la profundidad de las opciones del Chelsea en esta posición, especialmente después de que Alonso diera entrada a Malo Gusto en lugar del centrocampista Romeo Lavia durante la segunda parte.

Los cambios de Arteta marcan la diferencia

La laxitud en la marca contribuyó a encajar el gol de Ødegaard, pero el problema no se limitó al aspecto defensivo, ya que el Chelsea pareció tener soluciones creativas limitadas en el banquillo.

En cambio, el Arsenal contó con opciones más capaces de cambiar la fisonomía del partido, y Mikel Arteta aprovechó sus cambios de forma perfecta, para conducir finalmente a su equipo a resolver el enfrentamiento.

Ashley Young dijo a la cadena "BBC Sport": "El Chelsea no disputa las competiciones europeas esta temporada, y por lo tanto juega un menor número de partidos, y puede concentrarse más en la Premier League. Pero lo preocupante es terminar un partido ante el vigente campeón con dos laterales derechos en el centro del campo".

Y añadió: "Miren a Lavia, que sufrió mucho con las lesiones la temporada pasada. La línea de ataque asustará a muchos equipos de la liga, pero detrás de ella encontramos el mediocampo, donde se da entrada a dos laterales derechos".

Y continuó: "Otros equipos verán el partido de hoy, y notarán que el Chelsea se apoya en la concentración defensiva y en poner al mayor número posible de jugadores por detrás del balón, y aun así siguen quedando espacios entre líneas, y eso es lo que aprovechó el Arsenal".

Y agregó: "El Chelsea cede mucho la posesión y se apoya en los contragolpes. Y hoy, quizás solo hubo una ocasión, a través de Pedro Neto por la banda derecha, en la que lograron aprovechar un contragolpe".

¿Por qué el Chelsea sufre una crisis en el centro del campo?

El problema más destacado que sufre el Chelsea actualmente radica en la ausencia del centrocampista ecuatoriano Moisés Caicedo.

El internacional está ausente por una lesión cuya naturaleza no se ha revelado, y tampoco se ha determinado hasta ahora la fecha de su regreso, después de lesionarse tras participar como suplente durante solo 11 minutos ante el Brighton la semana pasada.

La lesión de Caicedo colocó a Alonso en una situación inusual, ya que el jugador ecuatoriano, salvo casos de sanción, solo se ausentó de dos partidos durante las tres temporadas pasadas, y ello debido a una lesión leve y a un malestar físico.

Cuando le preguntaron a Alonso sobre el estado de Caicedo, dijo: "No se trata de una ausencia de larga duración, sino de una evaluación de riesgos. Quizás lo hicimos volver a jugar demasiado pronto la semana pasada, y no quiero repetir el mismo error".

Todavía no está claro si la lesión de Caicedo empujó al Chelsea a intensificar sus intentos de fichar a un nuevo centrocampista durante el último día del mercado de fichajes.

El Chelsea lo intentó, pero las operaciones se frustraron

El Chelsea trató efectivamente de reforzar el centro del campo en las últimas horas del mercado de fichajes, pero no pudo cerrar ninguna operación.

El Mónaco abortó en los últimos instantes el intento del Chelsea de fichar a Lamine Camara por 47 millones de libras esterlinas, en una operación que provocó la ira de los directivos del club londinense tras su desmoronamiento.

El Bournemouth también rechazó las ofertas del Chelsea, que llegaron a los 64 millones de libras esterlinas, por el fichaje de Alex Scott en un momento anterior del verano.

Al mismo tiempo, se frustró el intento de fichar al francés Manu Koné, después de que Gian Piero Gasperini, técnico de la Roma, obstaculizara el traspaso del jugador.

El Chelsea aclaró que el intento de sumar a Camara se enmarcó en el aprovechamiento de una oportunidad disponible en el mercado de fichajes, subrayando su satisfacción con sus operaciones de verano y su confianza en el grupo actual.

La salida de Enzo Fernández aumentó las incógnitas

Los interrogantes sobre las opciones del Chelsea en el centro del campo aumentaron después de que el club vendiera a Enzo Fernández al Manchester City por 125 millones de libras esterlinas, una cifra que iguala el récord británico, en el último día del mercado de fichajes, sin fichar un sustituto directo para él.

En estos momentos, Caicedo se une a Jordan Henderson en la lista de lesionados. El internacional inglés todavía se recupera de una fractura en el brazo que sufrió tras caer sobre un panel publicitario, mientras se encontraba en el banquillo sin participar en el juego con la selección de su país en el Mundial.

Además, el Chelsea no ha recurrido al centrocampista natural Valentín Barco, que se incorporó al equipo procedente del Estrasburgo durante el verano, ya que Alonso prefirió dar entrada a Gusto en los tres partidos del equipo en la Premier League.

Una cifra histórica revela el problema de la posesión

El efecto de la escasez en las opciones del centro del campo se manifestó con claridad durante el enfrentamiento con el Brighton la semana pasada. Con la participación de Gusto en el mediocampo, el Chelsea tuvo la posesión del balón en un porcentaje de solo el 25,6% durante el partido que terminó con su victoria por 4-3, el porcentaje de posesión más bajo del equipo desde que comenzó el registro de estos datos en la temporada 2003-2004.

Aun así, si todos los centrocampistas están disponibles, y se comprueba que la lesión de Caicedo no es grave, se supone que el Chelsea posee las suficientes opciones para afrontar la temporada, especialmente al no disputar las competiciones europeas y la consiguiente ausencia de partidos entre semana.

Alonso ya había señalado este punto antes del enfrentamiento con el Arsenal, asegurando que su equipo posee un número suficiente de jugadores en el centro del campo.

El ataque salva al Chelsea, pero la defensa preocupa a Alonso

El Chelsea se apoyó durante sus tres primeros partidos en la Premier League en gran medida en su poderío ofensivo, en medio del brillo de Morgan Rogers, la recuperación del nivel de Cole Palmer, junto a la efectividad goleadora de João Pedro.

Rogers, que se incorporó al Chelsea en una operación récord, anotó un nuevo gol en el minuto dos ante el Arsenal, convirtiéndose en el primer jugador del Chelsea en anotar o asistir un gol en cada uno de los tres primeros partidos del equipo en la liga durante una misma temporada desde Eden Hazard en la temporada 2018-2019.

Pero en cambio, el Chelsea encajó siete goles durante sus tres primeros partidos, lo que llevó a Alonso a insistir en la necesidad de mejorar el aspecto defensivo.

El entrenador español dijo: "Queremos ser más sólidos y firmes desde el punto de vista defensivo". Y pese a la derrota, hubo mucho digno de elogio en la actuación del Chelsea ante el Arsenal. El enfrentamiento puede considerarse uno de los mejores partidos del Chelsea ante su vecino londinense durante una racha que se extendió a 10 partidos consecutivos sin lograr vencerlo.

Pero la diferencia entre los dos equipos sigue siendo grande, ya que el Chelsea necesita recuperar 33 puntos, después de terminar la temporada pasada en el décimo lugar de la Premier League.

Alonso dijo tras el partido: "Vinimos a ganar. Sabíamos que no estamos lejos de ellos en cuanto al nivel, pero el partido transcurrió a su favor, es doloroso, y por supuesto sentimos decepción, pero esta es la primera derrota, y el camino todavía es largo, y esto no afectará en gran medida a nuestra moral ni a nuestra mentalidad".

El Arsenal fija el listón, y el Chelsea ante una nueva prueba

El Arsenal sigue siendo el listón que el Chelsea aspira a alcanzar, pues pese al éxito del Chelsea al imponerse a su rival londinense en la carrera por el fichaje de Rogers, el equipo aún está por detrás del club que fija los estándares de la lucha por la cima en Londres y en la Premier League.

El enfrentamiento del domingo mostró que el enorme gasto del Chelsea no resolvió todos los problemas del equipo. Pues a pesar del fichaje de 10 jugadores para el primer equipo durante un verano de gran actividad, el hecho de no fichar a un centrocampista en el último día del mercado puede haber dejado una brecha evidente en el once de Alonso.

El entrenador español había descrito el mercado de fichajes de verano como "la primera etapa" en su proyecto con el Chelsea. Y ahora, la verdadera prueba será hasta qué punto el equipo es capaz de superar este problema.

Pues si el regreso de Caicedo no logra resolver la crisis del centro del campo, el Chelsea podría encontrarse ante interrogantes crecientes acerca de la decisión de no fichar un sustituto directo para Enzo Fernández, antes de regresar de nuevo al mercado de fichajes durante el mes de enero.