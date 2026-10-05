21 victorias en 26 partidos, con 114 goles el mejor ataque y con 13 tantos encajados la mejor defensa de la liga: nada de eso le sirvió el año pasado al equipo femenino del Borussia Dortmund. Hasta la última jornada existió la esperanza del ansiado ascenso a la 2. Liga, pero el segundo equipo del 1. FC Köln no dio pie al error y aseguró con una victoria la ventaja de dos puntos hasta la meta.

Para el ambicioso BVB, que fundó su sección de fútbol femenino en 2020, comenzó en la categoría más baja y fue enlazando ascensos sin parar, esto supuso un duro revés. "Nos marcamos un objetivo deportivo y, en gran medida por culpa nuestra, no lo alcanzamos. Por eso, naturalmente, todos estamos muy decepcionados", dijo un frustrado director general Carsten Cramer a Ruhr Nachrichten tras el final de la temporada.

Que no se lograran el primer puesto ni las eliminatorias de ascenso se explica por dos razones simples. Las de Dortmund no pudieron ganar ninguno de los dos partidos contra el Köln y, además, tiraron por la borda en los despachos los tres puntos que al final les faltaron para ascender con seguridad. Precisamente contra el penúltimo de la tabla en la clasificación final, el SV Deutz 05.

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Las mujeres del BVB tiran en los despachos el ascenso a la 2. Liga

Allí, el pasado septiembre, el BVB celebró una victoria sin sobresaltos por 3-0, con Sara Ito encargándose del resultado final. El problema: la japonesa, que entró en el minuto 77, sí tenía autorización para jugar, pero no figuraba en el acta del partido. Por eso, la federación dio el encuentro por perdido para el Dortmund con un 0-2.

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Así pues, las chicas del BVB están dando ahora una vuelta de honor no deseada. Eso sí, la han arrancado de forma absolutamente fulgurante: con siete victorias en siete partidos y un balance goleador de 31:0, las westfalianas lideran la tabla de la Regionalliga West por delante del segundo equipo del Bayer Leverkusen, que ganó seis de sus seis encuentros.

No es ni mucho menos un milagro, sino una normalidad planificada. "Respetamos a cada rival", dijo el 58 años Ralf Kellermann al kicker antes del inicio de la temporada. "Pero la plantilla está tan bien confeccionada, tanto en calidad como en cantidad, que tenemos que ser campeonas y ganar las eliminatorias de ascenso. De lo contrario, algo habría salido mal".

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El BVB incorporó a seis jugadoras con más de 1000 partidos de experiencia en la Bundesliga

Para ello, el BVB, que invierte alrededor de 15 millones de euros para construir a su equipo femenino un nuevo campo de entrenamiento en las inmediaciones del de los hombres, se ha reforzado con nombres importantes. El puesto de director deportivo fue ocupado con Kellermann, un hombre que en sus 18 años en el VfL Wolfsburg ganó 20 títulos. Entre ellos, en 2013, el triplete de liga, Copa DFB y Champions League, cuando Kellermann todavía trabajaba como entrenador.

Con él llegó la goleadora Alexandra Popp, una de las futbolistas alemanas más conocidas y exitosas. Como Kellermann, firmó hasta 2029; en ese año, el BVB quiere haber llegado a la Bundesliga como muy tarde. Estos dos bombazos en el mercado fueron la prueba definitiva de lo en serio que se toma la directiva del club de Dortmund el fútbol femenino.

Además de Popp, también llegaron otras cinco jugadoras que suman una experiencia en la Bundesliga de más de 1000 partidos en total. La portera de la selección de Austria Manuela Zinsberger, que actualmente sigue de baja por una rotura del ligamento cruzado, llegó procedente del FC Arsenal.

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¿Cuántos goles ha marcado hasta ahora Alexandra Popp en el BVB?

El ambicioso proyecto, vendido con credibilidad desde el principio, ha sido recibido con entusiasmo por el entorno del Borussia. El club vendió más de 1700 abonos para los partidos en el histórico estadio Rote Erde, que ya colgó el cartel de completo en el derbi contra el Schalke 04 con 10.000 espectadores y en el partido de copa contra el FC Bayern con 15.755. Tras tres partidos en casa, la media de asistencia es actualmente de 3800; el MSV Duisburg, segundo en esta clasificación, está en 355.

El equipo, por supuesto, está liderado por la capitana Popp. También ocupa el primer puesto en la tabla de goleadoras y hasta ahora ha marcado ocho veces (una asistencia) en siete partidos. Dentro del equipo la sigue Rita Schumacher, que ya logró 25 tantos en 26 encuentros la temporada pasada, con nueve participaciones de gol (cinco tantos y cuatro asistencias). La nueva incorporación Ramona Maier, que llegó del club de la Bundesliga SGS Essen y en su día marcó 107 goles en 174 partidos oficiales con el Ingolstadt, suma cuatro dianas y dos asistencias.

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Balance oficial de las mujeres del BVB: 125 partidos de liga, 117 victorias

Mientras tanto, el dominio actual del equipo del entrenador Markus Högner provoca aburrimiento en la portera Laura van der Laan. No recibe ningún disparo entre los tres palos y por eso tiene que recurrir a trucos psicológicos que le dio la entrenadora de porteras del Dortmund para no perder la concentración. "Que una pierda el foco no pasa tan a menudo. Y cuando ocurre, hay una técnica u otra para volver a meterte en el partido", dijo, sin querer dar más detalles.

Será interesante ver si todo sigue siendo tan rectilíneo como hasta ahora. Las de Dortmund han ganado 117 de 125 partidos de liga desde el inicio de la competición en 2021/22. Sin embargo, el año pasado se hizo visible en algunas jugadoras, en ciertos partidos, la presión de tener que ascender sí o sí. La enorme experiencia que ahora se ha incorporado debería convertir esta vez el ascenso en un trámite.

BVB: los resultados de la temporada del femenino del Borussia Dortmund