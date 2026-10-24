Michael Olise no solo es uno de los mejores jugadores del mundo para numerosos aficionados al fútbol, sino también para Uli Hoeneß, el patriarca del Bayern. Y este se muestra completamente tranquilo respecto al futuro de la superestrella francesa.

Durante el Mundial surgieron en repetidas ocasiones rumores sobre una posible salida de Olise rumbo al Real Madrid. Incluso se especuló con un traspaso récord de unos 300 millones de euros. Pero, según Hoeneß, todo eso son «tonterías».

«Michael tiene contrato con nosotros hasta el 30 de junio de 2029. Por eso, ahora no nos preocupa», afirmó el dirigente de 74 años en una entrevista con Welt am Sonntag sobre una posible marcha de Olise.

Mientras que Lothar Matthäus, leyenda del Bayern, ya advirtió a su antiguo club e instó a sus dirigentes a renovar de inmediato a Olise, Hoeneß no tiene prisa. «A lo largo de la temporada hablaremos con él sobre si quiere renovar. Si llegado ese momento todavía no quiere hacerlo, esperaremos a ver qué pasa en 2029. No estoy nada intranquilo».

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Una renovación de contrato también supondría casi con total seguridad un importante aumento salarial para Olise, aunque, según Hoeneß, el club aún no ha pensado en absoluto en la cuantía. «No creo que tengamos ninguna urgencia. Pensaremos en ello cuando llegue el momento», señaló el presidente de honor.

¿Qué dijo Uli Hoeneß sobre Michael Olise y Lamine Yamal?

En una comparación directa con Lamine Yamal, la superestrella del Barcelona, Hoeneß sitúa claramente por delante a Olise. «El chico nos da muchas alegrías. Para mí, va por muy buen camino para convertirse en el mejor jugador del mundo», afirmó entusiasmado.

Olise es «increíble por su regularidad y, a mis ojos, también mejor que Lamine Yamal. Marca goles, da asistencias, es rápido: es casi el jugador perfecto».