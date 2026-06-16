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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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30 %... Un escándalo europeo en el Mundial de 2026

Belgium vs Egipto
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Una cifra catastrófica para el Viejo Continente

El debut de las selecciones europeas en el Mundial 2026 decepcionó: tras la primera jornada, solo tres de las diez selecciones ganaron, mientras que el resto empataron o perdieron, un balance inesperado para una región que dominó las últimas cuatro Copas.

De las diez selecciones que ya jugaron su debut, solo tres ganaron; el resto empató o perdió, un balance inusual para una región que dominó las últimas cuatro Copas (2006-2018).

Suiza empató 1-1 con Catar, Escocia venció 1-0 a Haití, Turquía perdió 2-0 con Australia y Alemania goleó 7-1 a Curazao.

En el Grupo F, Holanda firmó un vibrante 2-2 con Japón y Suecia goleó 5-1 a Túnez, una de las tres victorias europeas del día.

Al día siguiente, España, campeona de Europa, no pudo superar a Cabo Verde y firmó un inesperado 0-0.

Bélgica igualó 1-1 con Egipto gracias a un autogol de Mohamed Hani.

Bosnia y Herzegovina igualó 1-1 con Canadá y la República Checa perdió 2-1 con Corea del Sur, alargando el mal momento europeo en el torneo.

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