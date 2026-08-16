30 minutos que confirman a Diomandé en el trono del regate

El astro marfileño Yan Diomande participó, como suplente, en el amistoso de su club, el Real Madrid, ante el Schalke, que terminó con victoria del conjunto blanco por 3-0.

La red Defensa Central señaló que la primera aparición de Diomande se produjo de la mejor manera posible, ya que se convirtió en el jugador que ejecutó el mayor número de regates en el partido, pese a que solo disputó 30 minutos.

Diomande saltó al terreno de juego en el minuto 61 en lugar de Brahim Díaz, y logró completar 3 regates, confirmando así su velocidad y su capacidad para jugar de forma directa en el campo del rival.

Esta es una de las cualidades por las que el Real Madrid apostó con fuerza, después de que el club cerrara su fichaje procedente del Leipzig por 125 millones de euros fijos, además de 15 millones de euros en variables.

La capacidad para regatear y generar peligro fueron una de las armas más destacadas que mostró el extremo marfileño la temporada pasada en la liga alemana, algo que confirma su liderazgo en la clasificación de efectividad en los regates entre los jugadores de las cinco grandes ligas durante la pasada temporada, entre quienes realizaron el mayor número de intentos de regate.

Yan registró un porcentaje de éxito del 56,20 %, y en apenas media hora volvió a demostrar esa capacidad, esta vez con la camiseta del conjunto blanco.

Con un Real Madrid mostrando una imagen muy sólida y dominando el partido ante el Schalke, Diomande fue parte de la línea ofensiva durante los últimos minutos, un tramo en el que el equipo pudo haber marcado más goles.

El jugador, de 19 años, estuvo presente en varios ataques del equipo durante la segunda mitad, y mostró una gran habilidad en sus movimientos junto a Carlos Espí, autor del segundo gol, además de crear una buena sintonía con Vinícius Júnior, junto a Jude Bellingham, que se afianza cada vez más en su papel de líder dentro del vestuario del equipo.

Diomande disputó sus primeros minutos con el Real Madrid con gran confianza y una evidente soltura, y ofreció un partido en el que, aunque no fue el jugador más destacado del encuentro, dejó una clara impresión de su papel como futbolista capaz de marcar la diferencia; un jugador veloz en los duelos individuales y, por supuesto, con capacidad para marcar goles.