30 millones de euros de traspaso: el Bayer Leverkusen encuentra al parecer sustituto para Alejandro Grimaldo

Según informa Sky, Miguel Gutiérrez, compatriota de Grimaldo, de la SSC Nápoles, está a punto de fichar por el Werkself.

Según esa información, se ha alcanzado un acuerdo total con el club puntero italiano, y el lateral izquierdo de 25 años firmará ahora en Leverkusen un contrato hasta el 30 de junio de 2031.

A cambio, el B04 abonará unos 30 millones de euros de traspaso al Nápoles. El lunes o el martes, Gutiérrez pasará el reconocimiento médico con el club de la Bundesliga y, a continuación, se espera el anuncio oficial de la operación en breve.

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Carles Martínez quiere a Miguel Gutiérrez como sustituto de Grimaldo

El técnico del Bayer, Carles Martínez, había elegido al jugador de 25 años como el relevo deseado para Grimaldo, que, por su parte, regresará a su país para fichar por el Atlético de Madrid por unos 22 millones de euros.

Gutiérrez había llegado en 2025 al Nápoles procedente del Girona por 18 millones de euros. La temporada pasada marcó un gol y dio una asistencia en 36 partidos oficiales. Su contrato seguía siendo válido hasta 2030.

Además, el campeón alemán de 2024 también sigue de cerca para el lateral derecho a Zakaria El Ouahdi, del KRC Genk. El jugador de 24 años, que también estuvo en el Mundial, pero solo jugó una vez con Marruecos como suplente del futbolista del PSG Achraf Hakimi, estaría en la lista de candidatos del Leverkusen.