La Federación Francesa de Fútbol (FFF) se sumó este jueves a otras federaciones europeas y decidió retirar su apoyo al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en las elecciones previstas para el 18 de marzo de 2027.

El presidente de la Federación Francesa, Philippe Diallo, se había opuesto de inmediato al proyecto de Infantino de ceder parte de los ingresos del Mundial a fondos privados, controlados por personas cercanas al presidente estadounidense Donald Trump, una iniciativa que el propio Infantino terminó por congelar debido a la gran controversia que generó.

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Diallo también criticó al dirigente suizo, nacido de padres italianos, por la forma en que distribuyó los premios económicos en los últimos torneos, según la cadena española «COPE».

El dirigente francés lamentó que el Mundial de Clubes, torneo que se disputó por primera vez en 2025 por impulso de Infantino, recibiera una financiación mucho mejor que el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

Diallo también criticó el estilo de gobierno poco colegiado del actual presidente de la FIFA, elegido por primera vez en 2016, tras una grave crisis que sacudió a la institución por casos de corrupción.

La decisión de Diallo coincide en líneas generales con la postura de la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), ya que su presidente, el esloveno Aleksander Ceferin, mantiene un enfrentamiento abierto con Infantino.

Los proyectos de Infantino ya provocaron, además, la salida de algunos de sus colaboradores más cercanos, como ocurrió con el francés Kevin Lamour, que fue el tercer hombre de la FIFA hasta principios del pasado agosto.

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